A Estratégia de Forex "10 pontos no EURUSD " tem um número de variedades e algo semelhante a estratégia Session Breakout, muitos traders profissionais utilizam ele, por isso, se você combinar os dois com uma gestão de dinheiro ideal, você poderá conseguir resultados de negociação muito bons.



A ideia é a seguinte:

A estratégia se baseia na descoberta dos valores das máximas e mínimas dos preços do pregão anterior. A maioria dos traders acreditavam que, se o nível do dia anterior fosse quebrado, o preço iria subir, e vice-versa para a mínima. Do outro lado, estes dois extremos são usados ​​como níveis de stop-loss para a maioria dos traders.

Portanto, se o preço rompeu a mínima do dia anterior, os stop-loss serão executados e o movimento dos preços ainda irão continuar por um certo número de pontos.



O mesmo acontece para a máxima, mas apenas para a direção oposta.



Assim, utilizando estes fatos, nós vamos obter lucros se abrirmos uma compra, após o rompimento da máxima do dia anterior, e uma venda após o rompimento da mínima do dia anterior.

Mas outra categoria de traders de FOREX utilizam os mesmos 2 pontos como níveis de suporte e resistência, assim, o preço nem sempre se move na direção do rompimento da máxima e mínima dos últimos dias - portanto, é necessário utilizar stop-loss fixos.





Observação:

O par de moedas recomendado é o EURUSD.

As ordens pendentes são válidas de 00.00 (GMT) de hoje até 00h00 (GMT) de amanhã.



1. Às 00h00 (hora GMT) ele envia 2 ordens pendentes: Uma de compra no seguinte preço: máxima do dia anterior +2 pontos e uma de venda no seguinte preço: mínima do dia anterior -2 pontos.



2. Definição do Тake profit - 10 pips.



3. Definição do Stop-loss - 5 pips.

4. Aspecto importante: é necessário lidar somente no primeiro cruzamento da máxima e mínima dos preços durante o dia de negociação (isso significa que, se as ordens pendentes foram fechadas hoje com SL ou TP, não negociaremos mais por hoje!)





Recomendações:

Para cada negócio o risco deve ser de 2%-5% do depósito.

Teste-o e escreva suas propostas.

Por favor teste apenas em gráficos diários e em todos os ticks (o método mais preciso)



