10 pontos no EURUSD & GBPUSD - expert para MetaTrader 4
Descrição:
A Estratégia de Forex "10 pontos no EURUSD " tem um número de variedades e algo semelhante a estratégia Session Breakout, muitos traders profissionais utilizam ele, por isso, se você combinar os dois com uma gestão de dinheiro ideal, você poderá conseguir resultados de negociação muito bons.
A ideia é a seguinte:
A estratégia se baseia na descoberta dos valores das máximas e mínimas dos preços do pregão anterior. A maioria dos traders acreditavam que, se o nível do dia anterior fosse quebrado, o preço iria subir, e vice-versa para a mínima. Do outro lado, estes dois extremos são usados como níveis de stop-loss para a maioria dos traders.
Portanto, se o preço rompeu a mínima do dia anterior, os stop-loss serão executados e o movimento dos preços ainda irão continuar por um certo número de pontos.
O mesmo acontece para a máxima, mas apenas para a direção oposta.
Assim, utilizando estes fatos, nós vamos obter lucros se abrirmos uma compra, após o rompimento da máxima do dia anterior, e uma venda após o rompimento da mínima do dia anterior.
Mas outra categoria de traders de FOREX utilizam os mesmos 2 pontos como níveis de suporte e resistência, assim, o preço nem sempre se move na direção do rompimento da máxima e mínima dos últimos dias - portanto, é necessário utilizar stop-loss fixos.
Observação:
O par de moedas recomendado é o EURUSD.
As ordens pendentes são válidas de 00.00 (GMT) de hoje até 00h00 (GMT) de amanhã.
1. Às 00h00 (hora GMT) ele envia 2 ordens pendentes: Uma de compra no seguinte preço: máxima do dia anterior +2 pontos e uma de venda no seguinte preço: mínima do dia anterior -2 pontos.
2. Definição do Тake profit - 10 pips.
3. Definição do Stop-loss - 5 pips.
4. Aspecto importante: é necessário lidar somente no primeiro cruzamento da máxima e mínima dos preços durante o dia de negociação (isso significa que, se as ordens pendentes foram fechadas hoje com SL ou TP, não negociaremos mais por hoje!)
Imagem:
Recomendações:
Para cada negócio o risco deve ser de 2%-5% do depósito.
Teste-o e escreva suas propostas.
Por favor teste apenas em gráficos diários e em todos os ticks (o método mais preciso)
Aqui está os resultados do teste para o período de 01.01.2009 - 30.11.2009 no gráfico DIÁRIO de EURUSD TODOS OS TICKS (a modelagem mais precisa...)
Observação do editor:
Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.
Se você tiver alguma dúvida, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las lá.
Se você achou este código útil para fins de negociação ou educacionais, não se esqueça de agradecer o autor.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9321
