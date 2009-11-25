Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
10 пунктов по EURUSD & GBPUSD - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 19643
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Oбновление:
Новая версия советника от 06.04.10 модернизированный Expert+10.
Одним из участником форума предложена новая версия эксперта
"Change Log:
v1.1 ---- Expertq_v1.1
- Сделал фиксированный лот, непонимаю зачем делать автоматическую
подгонку, кто-то планирует поставить бота работать и не подходить к
компу 3 года?
- Заменил фиксированное число знаков после запятой, на переменной, чтобы писать не 0.00050 pip, а 150 pip
- Cделал возможным использовать отличные от D1 периоды (но настоятельно не рекомендую, это скорее для тестов)
- Сделал проверку входных параметров, теперь при конфликте с правилами вашего ДЦ при старте советник скажет о проблемах и не будет выполняться.
- Добавил упрощённый трайлинг (при включеном трайле не выключать советника)
Oбновление:
Новая версия советника от 22.12.09, ранее не работал MagicNumber.
Добавлен скрипт +10_BUYSTOP_SELLSTOP для ручной торговли, берем перетаскиваем скрипт на дневной график EURUSD или GBPUSD в 00:00 часов по GMT (то есть открытие нового дня) и идем отдыхать, ордера все сделают сами, на следующий день повторяем и т.д. каждый рабочий день. Удачи в торгах!
Стратегия форекс “10 пунктов по EURUSD” имеет бесчисленное множество разновидностей и чем-то похожа на стратегию Session Breakout, а работают по ней многие профессиональные трейдеры, поэтому, если совместить ее с правильным риск-менеджментом, то можно добиться весьма хороших результатов при торговле на форекс.
Суть стратегии форекс “10 пунктов по EURUSD” в следующем:
За основу стратегии берутся пробои максимума и минимума предыдущего торгового дня. Большинством трейдеров считается, что если пробит уровень максимума предыдущего дня, то цена пойдет вверх, и наоборот для минимума.
Исходя из этого, обычно эти два
экстремума используются опять же большинством трейдеров форекс в
качестве стоп-лосс ордеров.
Поэтому, учитывая этот факт - если цена пробила минимум предыдущего дня, то сработают стоп-лоссы, и из-за этого движение цены, на рынке форекс, продолжится еще какое-то кол-во пунктов. Соответственно для максимума – действительно то же правило, только в сторону покупки!
Зная эти факты, мы и будем зарабатывать свою прибыль, если откроем сделку на Покупку, при пробое максимума предыдущего дня и на Продажу, при пробое минимума предыдущего дня.
Но т.к. другая категория трейдеров FOREX используют эти же 2 точки в качестве уровня поддержки и сопротивления, то цена не всегда движется в сторону пробития максимума и минимума прошлого дня - соответственно есть необходимость использовать стоп-лосс фиксированной величины.
Картинка:
Примечение:
Рекомендуемая валютная пара : EURUSD
Выставленные отложенные ордера действительны с 00.00 по GMT до 00.00 по GMT следующего дня.
1. Выставляем в 00.00 по GMT 2 отложенных ордера - 1 на Бай (выше максимума предыдущего дня +Spred) и 1 на Селл (ниже минимума предыдущего дня - Spred).
2. Устанавливаем Тейк-профит - 250 пипсов.
3. Страховочный стоп-лосс - 50 пипсов.
4. Важная особенность: обращать внимание нужно ТОЛЬКО на 1-е пересечения максимума или минимума в течение торгового дня (т.е. если отложенные ордера закрылись по стоп-лоссу или профиту, то больше ордеров в этот день не выставляем !)
Советы:
Рекомендуемый риск - 2% -5% от депозита по каждой сделке.
Cтратегия написана под ДЦ Alpari и заточена под пять знаков после запятой, тестировал пары EURUSD и GBPUSD.
Народ тестируйте только на дневном интервале и ВСЕ ТИКИ (наиболее точный метод...)
Вот что дает тестирование у меня на отрезке 01.01.2009 - 31.04.2010 EURUSD DAY ВСЕ ТИКИ (наиболее точный метод...)
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|День (D1) 2009.01.02 00:00 - 2010.04.08 00:00 (2009.01.01 - 2010.04.30)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|ProcentOtSvobDepo=5; MinLot=0.01; MaxLot=3; MagicNumber=888; StopLoss=50; TakeProfit=250;
Stochastic3 показывает графики 3х периодов в одном окне и вычисляет среднюю линиюVolume_from_futures
Отображение тиковых объемов фьючерсных инструментов, на графике валютной пары рынка спот.
Предлагаемый индикатор информирует вас о текущем тренде. Полезен для входа в рынок.CLOCK MT4
Индикатор показывают прибыль или убыток по валюте, диапазон валюты за последние периоды, и т.д.