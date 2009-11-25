Oбновление:

Новая версия советника от 06.04.10 модернизированный Expert+10.





Одним из участником форума предложена новая версия эксперта

"Change Log:

v1.1 ---- Expertq_v1.1

- Сделал фиксированный лот, непонимаю зачем делать автоматическую подгонку, кто-то планирует поставить бота работать и не подходить к компу 3 года?

- Заменил фиксированное число знаков после запятой, на переменной, чтобы писать не 0.00050 pip, а 150 pip

- Cделал возможным использовать отличные от D1 периоды (но настоятельно не рекомендую, это скорее для тестов)

- Сделал проверку входных параметров, теперь при конфликте с правилами вашего ДЦ при старте советник скажет о проблемах и не будет выполняться.

- Добавил упрощённый трайлинг (при включеном трайле не выключать советника)

Oбновление:

Новая версия советника от 22.12.09, ранее не работал MagicNumber.



Добавлен скрипт +10_BUYSTOP_SELLSTOP для ручной торговли, берем перетаскиваем скрипт на дневной график EURUSD или GBPUSD в 00:00 часов по GMT (то есть открытие нового дня) и идем отдыхать, ордера все сделают сами, на следующий день повторяем и т.д. каждый рабочий день. Удачи в торгах!







Стратегия форекс “10 пунктов по EURUSD” имеет бесчисленное множество разновидностей и чем-то похожа на стратегию Session Breakout, а работают по ней многие профессиональные трейдеры, поэтому, если совместить ее с правильным риск-менеджментом, то можно добиться весьма хороших результатов при торговле на форекс.

Суть стратегии форекс “10 пунктов по EURUSD” в следующем:

За основу стратегии берутся пробои максимума и минимума предыдущего торгового дня. Большинством трейдеров считается, что если пробит уровень максимума предыдущего дня, то цена пойдет вверх, и наоборот для минимума.

Исходя из этого, обычно эти два экстремума используются опять же большинством трейдеров форекс в качестве стоп-лосс ордеров.



Поэтому, учитывая этот факт - если цена пробила минимум предыдущего дня, то сработают стоп-лоссы, и из-за этого движение цены, на рынке форекс, продолжится еще какое-то кол-во пунктов. Соответственно для максимума – действительно то же правило, только в сторону покупки!

Зная эти факты, мы и будем зарабатывать свою прибыль, если откроем сделку на Покупку, при пробое максимума предыдущего дня и на Продажу, при пробое минимума предыдущего дня.



Но т.к. другая категория трейдеров FOREX используют эти же 2 точки в качестве уровня поддержки и сопротивления, то цена не всегда движется в сторону пробития максимума и минимума прошлого дня - соответственно есть необходимость использовать стоп-лосс фиксированной величины.

Примечение:

Рекомендуемая валютная пара : EURUSD

Выставленные отложенные ордера действительны с 00.00 по GMT до 00.00 по GMT следующего дня.

1. Выставляем в 00.00 по GMT 2 отложенных ордера - 1 на Бай (выше максимума предыдущего дня +Spred) и 1 на Селл (ниже минимума предыдущего дня - Spred).



2. Устанавливаем Тейк-профит - 250 пипсов.



3. Страховочный стоп-лосс - 50 пипсов.



4. Важная особенность: обращать внимание нужно ТОЛЬКО на 1-е пересечения максимума или минимума в течение торгового дня (т.е. если отложенные ордера закрылись по стоп-лоссу или профиту, то больше ордеров в этот день не выставляем !)

Советы:

Рекомендуемый риск - 2% -5% от депозита по каждой сделке.

Cтратегия написана под ДЦ Alpari и заточена под пять знаков после запятой, тестировал пары EURUSD и GBPUSD.



Народ тестируйте только на дневном интервале и ВСЕ ТИКИ (наиболее точный метод...)

Вот что дает тестирование у меня на отрезке 01.01.2009 - 31.04.2010 EURUSD DAY ВСЕ ТИКИ (наиболее точный метод...)

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar) Период День (D1) 2009.01.02 00:00 - 2010.04.08 00:00 (2009.01.01 - 2010.04.30) Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) Параметры ProcentOtSvobDepo=5; MinLot=0.01; MaxLot=3; MagicNumber=888; StopLoss=50; TakeProfit=250;







