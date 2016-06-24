Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Best MACD final - indicador para MetaTrader 4
- 1629
Linhas MACD clássicas com o OSMA preenchido no gráfico.
A MA lenta é calculada usando a ЕМА.
O Histograma pode ser escalado alterando-se o parâmetro de OsmaX.
A ordenação do buffer de desenho mudou, por isso a linha MACD desenha acima.
O indicador OSMA foi adicionado ao gráfico.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9318
