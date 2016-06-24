CodeBaseSeções
Best MACD final - indicador para MetaTrader 4

Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1629
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Linhas MACD clássicas com o OSMA preenchido no gráfico.

A MA lenta é calculada usando a ЕМА.

O Histograma pode ser escalado alterando-se o parâmetro de OsmaX.

A ordenação do buffer de desenho mudou, por isso a linha MACD desenha acima.

O indicador OSMA foi adicionado ao gráfico.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9318

