Primeira Versão



Um indicador adicional. Ele exibe os negócios fechados e o relatório estatístico no gráfico.



Ele exibe o relatório estatístico, as posições compradas em etiquetas na cor verde, as posições vendidas em vermelho e os pontos de fechamento em cinza.

Ele também desenha uma linha para as negociações desde a sua abertura até o fechamento com a cor dependendo do resultado da posição (verde para negócios com lucro ​​e vermelho para negócios com perda)

Eu estou usando ele para preparar relatórios de negociação. Ele é muito útil para a análise, porque mostra os resultados da negociação de uma forma muito útil.



O código tem comentários.



Após a sua exclusão a partir do gráfico ele exclui todos os objetos que foram criados pelo indicador.



O indicador possui vários parâmetros:

DealMarkers = True; // Exibe as operações

DepoStats = True; // Exibe as estatísticas



clAccName = Silver; // Cor do nome da conta

clInfData = Gray; // Cor da informação da conta



FontSize = 8; // Tamanho da fonte

LeadingSpase = 9; // Espaços para alinhamento



clLineProfit = Lime; // Cor para os negócios com lucro



clLineLoss = Red; // Cores para os negócios com perda



clMarkerBuy = Lime; // Cor para a etiqueta de compra

clMarkerSell = Red; // Cor para a etiqueta de venda

clMarkerClose = Silver; // Cor para a etiqueta de fechamento

OBS. O autor agradece a KimIV e xrust





Observação do editor:



Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.

Se você tiver alguma dúvida, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las lá.

Se você achou este código útil para fins de negociação ou educacionais, não se esqueça de agradecer o autor.

Versão #4

Corrigido o erro "divisão por zero"

Adicionado o filtro Mágico

Adicionado as etiquetas para posições em aberto

Níveis de TP&SL

Escolha do idioma



Todos os parâmetros:

Lang_Eng = True; // Inglês ou não (Russo)



ShowLive = True; // Exibe os marcadores de preço para posições em aberto

MagicFilter = ""; // MagicNumbers separados por vírgula (sem espaço) para mostrar apenas as operações selecionadas

DigitsLength = 9; // Tamanho dos dígitos (para alinhamento)

PercentLength = 5; // // Tamanho da Percentagem (para alinhamento)

Aqui "ShowLive = True". É possível ver os níveis de TP&SL.

Uma ordem fechada por TP.



Recomendações: