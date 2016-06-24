Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Informante - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1792
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Primeira Versão
Um indicador adicional. Ele exibe os negócios fechados e o relatório estatístico no gráfico.
Ele exibe o relatório estatístico, as posições compradas em etiquetas na cor verde, as posições vendidas em vermelho e os pontos de fechamento em cinza.
Ele também desenha uma linha para as negociações desde a sua abertura até o fechamento com a cor dependendo do resultado da posição (verde para negócios com lucro e vermelho para negócios com perda)
Eu estou usando ele para preparar relatórios de negociação. Ele é muito útil para a análise, porque mostra os resultados da negociação de uma forma muito útil.
O código tem comentários.
Após a sua exclusão a partir do gráfico ele exclui todos os objetos que foram criados pelo indicador.
O indicador possui vários parâmetros:
- DealMarkers = True; // Exibe as operações
- DepoStats = True; // Exibe as estatísticas
- clAccName = Silver; // Cor do nome da conta
- clInfData = Gray; // Cor da informação da conta
- FontSize = 8; // Tamanho da fonte
- LeadingSpase = 9; // Espaços para alinhamento
- clLineProfit = Lime; // Cor para os negócios com lucro
- clLineLoss = Red; // Cores para os negócios com perda
- clMarkerBuy = Lime; // Cor para a etiqueta de compra
- clMarkerSell = Red; // Cor para a etiqueta de venda
- clMarkerClose = Silver; // Cor para a etiqueta de fechamento
OBS. O autor agradece a KimIV e xrust
Observação do editor:
Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.
Se você tiver alguma dúvida, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las lá.
Se você achou este código útil para fins de negociação ou educacionais, não se esqueça de agradecer o autor.
=============================================================================================================================================
Versão #4
- Corrigido o erro "divisão por zero"
- Adicionado o filtro Mágico
- Adicionado as etiquetas para posições em aberto
- Níveis de TP&SL
- Escolha do idioma
Após a sua exclusão a partir do gráfico ele exclui todos os objetos que foram criados pelo indicador.
Todos os parâmetros:
- Lang_Eng = True; // Inglês ou não (Russo)
- DealMarkers = True; // Exibe as operações
- DepoStats = True; // Exibe as estatísticas
- ShowLive = True; // Exibe os marcadores de preço para posições em aberto
- MagicFilter = ""; // MagicNumbers separados por vírgula (sem espaço) para mostrar apenas as operações selecionadas
- clAccName = Silver; // Cor do nome da conta
- clInfData = Gray; // Cor da informação da conta
- FontSize = 8; // Tamanho da fonte
- DigitsLength = 9; // Tamanho dos dígitos (para alinhamento)
- PercentLength = 5; // // Tamanho da Percentagem (para alinhamento)
- clLineProfit = Lime; // Cor para os negócios com lucro
- clLineLoss = Red; // Cores para os negócios com perda
- clMarkerBuy = Lime; // Cor para a etiqueta de compra
- clMarkerSell = Red; // Cor para a etiqueta de venda
- clMarkerClose = Silver; // Cor para a etiqueta de fechamento
Aqui "ShowLive = True". É possível ver os níveis de TP&SL.
Uma ordem fechada por TP.
Recomendações:
- no histórico da Conta utilize Todo o Histórico
- se você utilizar "ShowLive = True" desligue os níveis de negociação (Ferramentas > Opção > Gráficos > [] Exibir os Níveis de Negociação)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9322
A estratégia baseia-se no rompimento dos valores das máximas e mínimas dos preços do pregão anterior.LineMA
O indicador mostra as linhas coloridas entre dois cruzamentos de MA
EA baseado no MACD e STOCH. Ele será útil, se você testar este EA com outras moedas e me relatar, obrigado.Monitoring-Spread
Ele é um instrumento para monitoramento do spread para pares de moedas sintéticos e reais.