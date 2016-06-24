CodeBaseSeções
Indicadores

Informante - indicador para MetaTrader 4

Primeira Versão

Um indicador adicional. Ele exibe os negócios fechados e o relatório estatístico no gráfico.

Ele exibe o relatório estatístico, as posições compradas em etiquetas na cor verde, as posições vendidas em vermelho e os pontos de fechamento em cinza.

Ele também desenha uma linha para as negociações desde a sua abertura até o fechamento com a cor dependendo do resultado da posição (verde para negócios com lucro ​​e vermelho para negócios com perda)

Eu estou usando ele para preparar relatórios de negociação. Ele é muito útil para a análise, porque mostra os resultados da negociação de uma forma muito útil.

O código tem comentários.

Após a sua exclusão a partir do gráfico ele exclui todos os objetos que foram criados pelo indicador.

O indicador possui vários parâmetros:

  • DealMarkers = True; // Exibe as operações
  • DepoStats = True; // Exibe as estatísticas
  • clAccName = Silver; // Cor do nome da conta
  • clInfData = Gray; // Cor da informação da conta
  • FontSize = 8; // Tamanho da fonte
  • LeadingSpase = 9; // Espaços para alinhamento
  • clLineProfit = Lime; // Cor para os negócios com lucro
  • clLineLoss = Red; // Cores para os negócios com perda
  • clMarkerBuy = Lime; // Cor para a etiqueta de compra
  • clMarkerSell = Red; // Cor para a etiqueta de venda
  • clMarkerClose = Silver; // Cor para a etiqueta de fechamento

OBS. O autor agradece a KimIV e xrust



Observação do editor:

Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.

Se você tiver alguma dúvida, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las .

Se você achou este código útil para fins de negociação ou educacionais, não se esqueça de agradecer o autor.

=============================================================================================================================================

Versão #4

  • Corrigido o erro "divisão por zero"
  • Adicionado o filtro Mágico
  • Adicionado as etiquetas para posições em aberto
  • Níveis de TP&SL
  • Escolha do idioma

Após a sua exclusão a partir do gráfico ele exclui todos os objetos que foram criados pelo indicador.

Todos os parâmetros:

  • Lang_Eng = True; // Inglês ou não (Russo)
  • DealMarkers = True; // Exibe as operações
  • DepoStats = True; // Exibe as estatísticas
  • ShowLive = True; // Exibe os marcadores de preço para posições em aberto
  • MagicFilter = ""; // MagicNumbers separados por vírgula (sem espaço) para mostrar apenas as operações selecionadas
  • clAccName = Silver; // Cor do nome da conta
  • clInfData = Gray; // Cor da informação da conta
  • FontSize = 8; // Tamanho da fonte
  • DigitsLength = 9; // Tamanho dos dígitos (para alinhamento)
  • PercentLength = 5; // // Tamanho da Percentagem (para alinhamento)
  • clLineProfit = Lime; // Cor para os negócios com lucro
  • clLineLoss = Red; // Cores para os negócios com perda
  • clMarkerBuy = Lime; // Cor para a etiqueta de compra
  • clMarkerSell = Red; // Cor para a etiqueta de venda
  • clMarkerClose = Silver; // Cor para a etiqueta de fechamento

Aqui "ShowLive = True". É possível ver os níveis de TP&SL.

Uma ordem fechada por TP.

Recomendações:

  • no histórico da Conta utilize Todo o Histórico
  • se você utilizar "ShowLive = True" desligue os níveis de negociação (Ferramentas > Opção > Gráficos > [] Exibir os Níveis de Negociação)

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9322

