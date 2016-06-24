Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
LineMA - indicador para MetaTrader 4
É uma outra média das médias móveis.
Ele mostra a linha verde se for apenas sinal de compra. A linha vermelha, no caso for apenas sinal de venda.
Nada de novo, apenas mais claro.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9320
