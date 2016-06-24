CodeBaseSeções
LineMA - indicador para MetaTrader 4

Федор | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1059
Avaliação:
(4)
Publicado:
Atualizado:
É uma outra média das médias móveis.

Ele mostra a linha verde se for apenas sinal de compra. A linha vermelha, no caso for apenas sinal de venda.

Nada de novo, apenas mais claro.



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9320

