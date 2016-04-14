Beschreibung:



Die Forex-Strategie "10 Punkte mit EURUSD" besitzt viele Variationen und ist ähnlich wie dieSession Breakout Strategie, , welche von vielen professionellen Tradern verwendet wird. Wenn Sie diese mit einem guten Moneymanagement kombinieren, erhalten Sie sehr gute Resultate.



Die Idee ist die Folgende:

Diese Handelsstrategie basiert auf dem Ausbruch aus dem Minimum oder Maximum des vorherigen Tages. Die meisten Trader glauben daran, dass wenn der höchste Kurs des vorangegangenen Tages durchbrochen wird, der Kurs weiter steigen wird und das gleiche gilt natürlich auch für den tiefsten Kurs des vorangegangenen Tages. Die Extremwerte des vorangegangenen Tages werden ebenso als Stop Loss-Levels verwendet.

Daraus ergibt sich, Dass wenn der Preis das Minimum des vorangegangenen Tages unterschreitet, der Stop Loss ausgeführt wird und der Kurs nocheinige Punkte weiter fallen wird.



Das gleiche gilt für das Maximum aber natürlich in die entgegengesetzte Richtung



Wenn wir nach dieser Faktenlage handeln, werden wir Gewinnen erhalten, wenn wir nach dem Überschreiten des maximalen Kurses des Vortages kaufen, und verkaufen nachdem der Kurs das Minimum des Vortages unterschritten hat.

Aber eine andere Gruppe von Forex-Tradern verwenden die gleichen zwei Punkte als Unterstützungs- und Widerstandsebenen, Was bedeutet dass der Preis nicht immer die maximalen Ebenen des Vortagesdurchbricht - was die Verwendung von festen Stop-Loss-Werten nötig macht.





Nachtrag:

Das empfohlene Währungspaar ist EURUSD.

Wartende (pending) orders sind gültig von 00.00 (GMT) des heutigen Tages bis 00.00 (GMT) des nächsten Tages.



1. Um 00.00 (GMT time) setzen Sie zwei wartende (pending) Orders: Eine Buy-Oder mit dem folgenden Kurs: Vortages Hochkurs +2 Punkte und eine für Sell mit dem folgenden Preis: Vortages Tiefstkurs -2 Punkte.



2. Setzen Sie Тake Profit bei 10 Pips.



3. Setzen Sie Stop-Loss bei 5 pips.

4. Wichtige Eigenschaft: Es ist wichtig nur bei dem ersten Durchbrechen der Hoch- oder Tiefkurse zu handeln. (Das bedeutet, dass wartende (pending) Orders am aktuellen Tag geschlossen werden, es findet am gleichen Tag keine weitere Transaktionen statt!)





Empfehlungen:

Für jede Transaktion sollte das Risiko bei 2% -5% liegen.

Testen Sie es und geben Sie mir weitere Vorschläge.

Bitte testen Sie es nur mit Tagescharts und unter Verwendung aller Ticks (Die präziseste Methode)



Hier ist das Testergebnis über den Zeitraum vom 01.01.2009 - 30.11.2009 mit EURUSD DAY ALL TICKS (Die präziseste Modellierung...)









Nachtrag:



Beachten Sie, dass dieses eine Übersetzung der originalen Russischen Version ist.

Falls Sie Fragen oder Vorschläge haben, dann ist es besser, wenn Sie sie hier hin schreiben.



Wenn Sie diesen Programmcode hilfreich finden, dann vergessen Sie bitte nicht dem Urheber zu danken.