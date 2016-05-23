Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
AIS3 Trading Robot Template - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1030
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
AIS3 Trading Robot Template
Modification: 30001
Release Date: 2009.03.26
Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net
Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais
Free Open Source Software
Modification: 30001
Release Date: 2009.03.26
Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net
Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais
Free Open Source Software
AIS3 Trading Robot Template: Propriedades
1. 100% pronto para introduzir uma estratégia de negociação,
2. Gerenciamento flexível e cômodo de configurações
3. Gerenciamento automático de risco
4. Painel de monitoramento
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8789
Pivot AllLevels
Indicador Pivot_AllLevels.ytg_2MA_4Level.
Negociação nos níveis.
AIS4 Trade Machine
Sistema automatizado para negociação manualRevers
Script Revers.