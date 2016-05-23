CodeBaseSeções
AIS3 Trading Robot Template - expert para MetaTrader 4

AIRAT SAFIN | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
AIS3TR.MQ4 (144.26 KB)
AIS3TRIE.TXT (29.96 KB)
AIS3TRIR.TXT (31.59 KB)
AIS3TRML.TXT (1.25 KB)
AIS3 Trading Robot Template


Modification: 30001
Release Date: 2009.03.26


Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net


Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais


Free Open Source Software


AIS3 Trading Robot Template: Propriedades

1. 100% pronto para introduzir uma estratégia de negociação,
2. Gerenciamento flexível e cômodo de configurações
3. Gerenciamento automático de risco
4. Painel de monitoramento

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8789

