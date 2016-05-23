CodeBaseSeções
Experts

AIS2 Trading Robot - expert para MetaTrader 4

AIRAT SAFIN
Visualizações:
827
Avaliação:
(7)
Publicado:
Atualizado:
AIS2TR.MQ4 (150.23 KB)
AIS2TRIE.TXT (22.42 KB)
AIS2TRIR.TXT (24.52 KB)
AIS2TRML.TXT (5.89 KB)
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

AIS2 Trading Robot: Свойства

1. Negociação automática
2. Gerenciamento automático de riscos
3. Gerenciamento de configurações flexível
4. Painel de monitoramento

n

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8773

