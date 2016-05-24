CodeBaseSeções
Indicadores

X-Pair - indicador para MetaTrader 4

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
911
Avaliação:
(5)
Publicado:
O indicador tem como caráter informativo.

Parâmetros de entrada:

extern string BuySeLL_Settings0="--------------------------";
extern string GBPJPY="  ";
extern string EURUSD="  ";
extern string GBPUSD="  ";
extern string AUDUSD="  ";
extern string USDCAD="  ";
extern string USDJPY="  ";
extern string USDCHF="  ";
extern string DOW="  ";
extern string OIL="  ";
extern string GOLD="  ";
//----
extern int Jendela=0;
extern int Sisi=0;
extern string BuySeLL_Settings1="--------------------------";
extern int TF1=30;
extern int TF2=15;
extern int TF3=5;
extern string BuySeLL_Settings2="--------------------------";
extern int MAFastPeriod=2;
extern int MAFastMethod=3;
extern int MAFastApply_To=0;
extern int MAFastShift=0;
extern string BuySeLL_Settings3="--------------------------";
extern int MASlowPeriod=4;
extern int MASlowMethod=3;
extern int MASlowApply_To=1;
extern int MASlowShift=0;
extern string BuySeLL_Settings4="--------------------------";
extern color Cross_Buy =DodgerBlue;
extern color Cross_Sell=Tomato;
extern string TextColor_Settings="--------------------------";
extern color d1_Color=White;
extern color d2_Color=White;
extern color d3_Color=White;
extern color d4_Color=White;
extern color d5_Color=White;
extern color d6_Color=White;
extern color d7_Color=White;
extern color d8_Color=White;
extern color d9_Color=White;
extern color d10_Color=White;

X-Pair

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8562

