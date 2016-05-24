CodeBaseSeções
Correlação - indicador para MetaTrader 4

O indicador calcula a correlação dos pares de moedas.

Parâmetros de entrada:

extern string OtherChart="EURUSD";
extern int n=20;
extern bool UseOpen=true;
extern bool UseClose=false;
extern bool UseHigh=false;
extern bool UseLow=false;
extern int CalcBars=400;
Exemplo com USDCHF e EURUSD:

Correlação

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8558

