Correlação - indicador para MetaTrader 4
O indicador calcula a correlação dos pares de moedas.
Parâmetros de entrada:
extern string OtherChart="EURUSD"; extern int n=20; extern bool UseOpen=true; extern bool UseClose=false; extern bool UseHigh=false; extern bool UseLow=false; extern int CalcBars=400;Exemplo com USDCHF e EURUSD:
Correlação
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8558
