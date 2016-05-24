Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Brakeout_Trader_v1.mq4 - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 845
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O EA abre a negociação na direção do rompimento através dos, pontos especificados, por exemplo, o nível do extremo anterior. A negociação está aberta pelo encerramento do período especificado além do nível especificado (em pontos) do TakeProfit e StopLoss e a abertura da negociação em uma direção (somente compra ou venda).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8543
