Ele baseia-se no algoritmo do ZigZag entregue juntamente com o MetaTrader 4, em 2005-2006.



O algoritmo é maravilhoso. Ele é o algoritmo usado em muitos indicadores personalizados. Inicialmente este algoritmo foi traduzido para MQL4 por Rosh. Muito obrigado a ele por isso. Eu gostaria de saber quem inventou esse algoritmo. Se alguém saber, por favor escreva o nome (ou apelido) do autor nos comentários. Eu também gostaria de saber em que língua foi escrito anteriormente e em que plataforma de negociações que ele foi usado.

As principais desvantagens da versão inicial de 2005-2006:

1) Um grande carregamento do processador pela razão do novo cálculo integral do zigzag em cada tick. Os PCs de baixo consumo praticamente se enforcam durante os intensos movimentos do mercado.

2) O desenho sem precisão. As fraturas do zigzag pendurado "no ar", sem ligação com a máxima (mínima) da barra. Mas conceitualmente o zigzag devem mostrar a posição exata da mínima (máxima) no gráfico.

3) O zigzag começa a pairar se você tentar rolar para trás o histórico e ele estar desenhado sem ligação visual com o gráfico.

Esta versão do zigzag é aliviada de todas as desvantagens acima referidas. Só os últimos três raios do zigzag que são recalculados. Com isso, o novo cálculo é realizado apenas quando os preços saírem da parte calculada da barra zero. Ou seja, quando a mínima ou máxima da barra zero estiver zerada, ou quando uma nova barra aparecer, ou quando o histórico está sendo carregado.

Cada um dos três zigzags usam dois buffers. Um buffer é para os valores das máximas e o outra para os valores das mínimas. Isto permite que uma saída da máxima e da mínima sobre uma única barra. Existem dois buffers vagos. Aqueles que quiserem pode escrever o código e inserir o quarto exemplar do código. Esta pode ser uma boa lição para os programadores novatos em MQL4. Ou você pode usar os buffers vagos para algumas outras tarefas, caso o zigzag seja inserido em sistemas desenvolvidos.

O cálculo e desenho dos zigzags de períodos maiores são implementadas sem utilizar a função icustom(). Para efeitos de automação podemos descartar os buffers do indicador. Neste caso, podemos calcular os zigzags para todos os períodos de tempo simultaneamente e também para qualquer número de símbolos. Se apenas tivermos memória RAM suficiente. A realização de cálculos sem a função icustom() permite realizar, por exemplo, a busca por padrões (Gartley ou os outros) não só sobre os períodos atuais, mas em qualquer período de tempo escolhido, e também em vários intervalos de tempo simultaneamente.

Parâmetros.

A maioria dos parâmetros externos são as variáveis ​​de string.

Os parâmetros separados por vírgulas são escritos em cada variável de string para cada zigzag. O separador dos parâmetros é a vírgula.

O primeiro dígito é para o primeiro zigzag, a segunda - para o segundo e a terceira é para o terceiro. Separados por vírgulas.

ExtDepth, ExtDeviation e ExtBackstep são os parâmetros padrão para o zigzag.

Se você definir ExtDepth=0, em seguida, o zigzag correspondente não será exibido.

ExtMaxBar - o número de barras de zigzag que serão calculados.

GrossPeriod - os períodos dos gráficos especificados em minutos que os dados serão tomadas para o cálculo do zigzag. Se você especificar 0 o zigzag será calculado sobre o período de tempo atual.

Você pode especificar os seguintes valores: 0-1-5-15-30-60-240-1440-10080-43200.

ExtReCalculate - o número de extremos do início do zigzag a partir de 0 que são recalculados em tempo real. Ele é usado para os zigzags dos períodos de tempo maiores. Recomenda-se não alterar este parâmetro.

Os zigzags são exibidos a partir de H1-H4-D1 no padrão. Os zigzags serão exibidos começando a partir do período de 1 minuto e terminando com o período diário. Apenas um zigzag, que é desenhado pelos dados extraídos do período de tempo D1, será exibido no período diário. Apenas os zigzags com base nos períodos maiores ou atuais que serão desenhados.

O exemplo na figura: o zigzag do H1 é desenhado com a cor Aqua, H4 - com o vermelho e D1 - com o amarelo.