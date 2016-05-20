É possível usar apenas 10 pips por dia? Uma questão muito antiga. Muito interessante para mim, como um novato. Como já visto, é muito difícil fazer mesmo que seja 10 pips de lucro na negociação ao vivo.



Eu tentei fazer uma pequena investigação para obter meus 10 pips por dia. Eu terminei com um sistema de negociação uma vez ao dia, colocando uma posição no início do dia. Primeiro, no sentido de tendência, então com ordens de stop, com SL e TP particular e assim por diante...

Finalizei com um EA que faz uma posição por dia contra uma "tendência" em determinada hora. O que é uma "tendência" para mim neste EA? Apenas a diferença de preço dentro das últimas N-horas. Após a otimização simples, eu terminei com curva interessante, como normalmente acontece.

Ele me mostrou negociações vitoriosas na proporção de 6/1 e 26/2 de vitórias e perdas consecutivas. Devido a isso eu usei algum tipo de Martingale para fazer um MM inteligente e no final, a curva foi ainda mais bonita :-)

Este EA é rentável dentro últimos 7 anos, se o risco MÁXIMO do MM for usado, não um lote fixo, mas otimizado apenas nos últimos 2 anos, então os resultados mais velhos não são tão bonitos.

Características principais:



Moeda: EURUSD

Timeframe: escolhido pelo EA automaticamente (você pode configurar o que desejar)

Posição aberta em: 07:00 CET

Tempo máximo da posição aberta: 75600sec = 21 horas

Quantidade de horas para verificar a diferença de preço e ver uma "tendência": 30 horas







Gráfico para 2008





Relatório 2008





Gráfico de 2003 a 2008





Relatório de 2003 a 2008

Você pode mudar/otimizar essas variáveis para ver resultados diferentes:

FIXLOT, usa variável maximumrisk ao contar lotes, mais o usa apenas na negociação

MINLOTS minimum lot

MAXLOTS maximum lot

MAXIMUMRISK maximum risk, se FIXLOT = 0 ... talvez seja melhor usar o FIXLOT = 0 e MAXIMUMRISK = 0.05 (0.02)

SLIPPAGE, máximo de desvio permitido



TRADINGHOUR, horário em que a posição deve ser aberta

HOURSTOCHECKTREND, quantidade de horas para verificar a diferença de preço e achar uma "tendência"

ORDERMAXAGE,tempo máximo na posição - fecha posições mais velhas



Elemento Martingale usado no EA - após posições com perdas, o próximo lote da ordem é multiplicado

FIRSTMULTIPLICATOR, multiplica lotes para a posição -1 com perda

SECONDMULTIPLICATOR, multiplica lotes para a posição -2 com perda

THIRDMULTIPLICATOR, multiplica lotes para a posição -3 com perda

FOURTHMULTIPLICATOR, multiplica lotes para a posição -4 com perda

FIFTHMULTIPLICATOR, multiplica lotes para a posição -5 com perda



STOPLOSS

TRAILINGSTOP

TAKEPROFIT

Finalmente, uma pergunta aos traders experientes:

O que poderia ser uma razão lógica para uma negociação como esta? Será apenas um passado mais otimizado sem qualquer oportunidade de sucesso futura ou esse tipo de negociação tem qualquer base lógica?

