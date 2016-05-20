Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
10 pips por dia contra a tendência de ontem - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1017
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
É possível usar apenas 10 pips por dia? Uma questão muito antiga. Muito interessante para mim, como um novato. Como já visto, é muito difícil fazer mesmo que seja 10 pips de lucro na negociação ao vivo.
Eu tentei fazer uma pequena investigação para obter meus 10 pips por dia. Eu terminei com um sistema de negociação uma vez ao dia, colocando uma posição no início do dia. Primeiro, no sentido de tendência, então com ordens de stop, com SL e TP particular e assim por diante...
Finalizei com um EA que faz uma posição por dia contra uma "tendência" em determinada hora. O que é uma "tendência" para mim neste EA? Apenas a diferença de preço dentro das últimas N-horas. Após a otimização simples, eu terminei com curva interessante, como normalmente acontece.
Ele me mostrou negociações vitoriosas na proporção de 6/1 e 26/2 de vitórias e perdas consecutivas. Devido a isso eu usei algum tipo de Martingale para fazer um MM inteligente e no final, a curva foi ainda mais bonita :-)
Este EA é rentável dentro últimos 7 anos, se o risco MÁXIMO do MM for usado, não um lote fixo, mas otimizado apenas nos últimos 2 anos, então os resultados mais velhos não são tão bonitos.
Características principais:
Moeda: EURUSD
Timeframe: escolhido pelo EA automaticamente (você pode configurar o que desejar)
Posição aberta em: 07:00 CET
Tempo máximo da posição aberta: 75600sec = 21 horas
Quantidade de horas para verificar a diferença de preço e ver uma "tendência": 30 horas
Gráfico para 2008
Relatório 2008
Gráfico de 2003 a 2008
Relatório de 2003 a 2008
Você pode mudar/otimizar essas variáveis para ver resultados diferentes:
FIXLOT, usa variável maximumrisk ao contar lotes, mais o usa apenas na negociação
MINLOTS minimum lot
MAXLOTS maximum lot
MAXIMUMRISK maximum risk, se FIXLOT = 0 ... talvez seja melhor usar o FIXLOT = 0 e MAXIMUMRISK = 0.05 (0.02)
SLIPPAGE, máximo de desvio permitido
TRADINGHOUR, horário em que a posição deve ser aberta
HOURSTOCHECKTREND, quantidade de horas para verificar a diferença de preço e achar uma "tendência"
ORDERMAXAGE,tempo máximo na posição - fecha posições mais velhas
Elemento Martingale usado no EA - após posições com perdas, o próximo lote da ordem é multiplicado
FIRSTMULTIPLICATOR, multiplica lotes para a posição -1 com perda
SECONDMULTIPLICATOR, multiplica lotes para a posição -2 com perda
THIRDMULTIPLICATOR, multiplica lotes para a posição -3 com perda
FOURTHMULTIPLICATOR, multiplica lotes para a posição -4 com perda
FIFTHMULTIPLICATOR, multiplica lotes para a posição -5 com perda
STOPLOSS
TRAILINGSTOP
TAKEPROFIT
O que poderia ser uma razão lógica para uma negociação como esta? Será apenas um passado mais otimizado sem qualquer oportunidade de sucesso futura ou esse tipo de negociação tem qualquer base lógica?
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8468
Indicador Schaff Trend.Bill Willams. A Teoria do Caos Sinais "Saucer" para Compra/Venda
Um EA pelo padrão "Saucer".
Indicador Pivot Mid Support Historical.v1Dolly
Indicador modificado valasholic13.