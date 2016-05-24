Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Laguerre - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 908
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador de Laguerre.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8517
ZerolagStochs
Um análogo da interseção de dois estocásticos.Starter
Expert Advisor Starter.
20 pips a day opposite yesterdays trend
Versão aprimorada do EA 10 pips a day opposite "yesterday's trend"GraphOnGraph
Um indicador simples que exibe o gráfico do símbolo na janela de outro símbolo.