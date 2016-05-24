CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

RSI_Test - expert para MetaTrader 4

Maksim Zerkalov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
909
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
\MQL4\Include\
auto_optimization.mqh (20.71 KB) visualização
RSI_Test.mq4 (9.29 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O RSI padrão é adicionado. Se o valor do indicador for inferior a BuyOp e o valor atual do indicador for maior do que o anterior, então, compramos. Se o valor do indicador for maior do que SellOp e o valor da atual for menor do que o anterior, então, vendemos. Test é o período do RSI. O Stop Móvel utilizado aqui foi tirado deste fórum ou do fórum da Alpari (não me lembro exatamente). O otimizador-auto foi adicionado a partir do artigo: Otimização Automatizada de um Robô de Negociação em Trading Real.

Os parâmetros para a otimização são: BuyOp, SellOp, Test.

O gráfico é apenas para um dia, porque os parâmetros são otimizados todos os dias.

Ele se comporta muito bem na M1. Os melhores valores estão em EURJPY.

Relatório do Strategy Tester
RSI_Test
Alpari-Classic (Build 218)

Símbolo EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Período 1 Minuto (M1) 2008.10.17 00:00 - 2008.10.17 22:59 (2008.10.17 - 2008.10.20)
Modelo Cada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis)
Parâmetros TakeProfit=50; Lots=0.1; RiskPercentage=10; TrailingStop=50; MaxOrders=1; BuyOp=29; SellOp=74; magicnumber=777; Test=11; SetHour=0; SetMinute=10;

Barras em teste
 2380 Ticks modelados
 33018 Qualidade da modelagem
 25.00%
Erros de gráficos incompatíveis 0




Depósito inicial
 400.00



Lucro Líquido Total
 254.46 Lucro bruto
 254.46 perda bruta
 0.00
Fator de lucro
Retorno esperado 50.89

Rebaixamento absoluto
 39.31 Rebaixamento máximo
 87.46 (17.25%) Rebaixamento relativo
 17.25% (87.46)

Total de negociações
 5 Posições vendidas (ganho %) 3 (100.00%) Posições compradas (ganho %) 2 (100.00%)

 Negociações com lucro (% do total) 5 (100.00%) Negociações com perda (% do total) 0 (0.00%)
Maior Negociação com lucro 52.07 Negociação com perda 0.00
Média Negociação com lucro 50.89 Negociação com perda 0.00
Máxima Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro) 5 (254.46) Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro) 0 (0.00)
Máxima Lucro consecutivo (contagem de vitórias) 254.46 (5) Perdas consecutivas (contagem de perdas) 0.00 (0)
Média Ganhos consecutivos 5 Perdas consecutivas 0
Hora Tipo Ordem Volume Preço S / L T / P Lucro Saldo
1 2008.10.17 00:32 buy 1 0.10 136.65 0.00 0.00
2 2008.10.17 02:11 modify 1 0.10 136.65 137.15 0.00
3 2008.10.17 02:24 s/l 1 0.10 137.15 137.15 0.00 49.13 449.13
4 2008.10.17 06:34 sell 2 0.10 137.07 0.00 0.00
5 2008.10.17 09:02 modify 2 0.10 137.07 136.54 0.00
6 2008.10.17 09:03 s/l 2 0.10 136.54 136.54 0.00 52.07 501.20
7 2008.10.17 11:18 buy 3 0.10 135.63 0.00 0.00
8 2008.10.17 15:59 modify 3 0.10 135.63 136.13 0.00
9 2008.10.17 16:02 s/l 3 0.10 136.13 136.13 0.00 49.13 550.33
10 2008.10.17 17:07 sell 4 0.10 136.74 0.00 0.00
11 2008.10.17 17:38 modify 4 0.10 136.74 136.21 0.00
12 2008.10.17 17:38 s/l 4 0.10 136.21 136.21 0.00 52.06 602.39
13 2008.10.17 19:26 sell 5 0.10 137.03 0.00 0.00
14 2008.10.17 20:24 modify 5 0.10 137.03 136.50 0.00
15 2008.10.17 20:24 s/l 5 0.10 136.50 136.50 0.00 52.07 654.46

Ele não participou do campeonato por causa da otimização-auto (ele pode ser usado fora do Campeonato, e o código também não é meu), e a ideia me veio após o início do Campeonato.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8513

Busca por padrões Busca por padrões

O indicador busca por padrões, exibindo o fim dos pontos D e C na tela.

e-CA e-CA

Você pode levar 50-60-100 pips garantidos se você realizar uma entrada a partir de uma lateralização.

Stochastic Net Stochastic Net

Rede Estocástica para os problemas de classificação com as instruções fornecidas.

Starter Starter

Expert Advisor Starter.