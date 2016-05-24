O RSI padrão é adicionado. Se o valor do indicador for inferior a BuyOp e o valor atual do indicador for maior do que o anterior, então, compramos. Se o valor do indicador for maior do que SellOp e o valor da atual for menor do que o anterior, então, vendemos. Test é o período do RSI. O Stop Móvel utilizado aqui foi tirado deste fórum ou do fórum da Alpari (não me lembro exatamente). O otimizador-auto foi adicionado a partir do artigo: Otimização Automatizada de um Robô de Negociação em Trading Real.

Os parâmetros para a otimização são: BuyOp, SellOp, Test.

O gráfico é apenas para um dia, porque os parâmetros são otimizados todos os dias.

Ele se comporta muito bem na M1. Os melhores valores estão em EURJPY.

Relatório do Strategy Tester RSI_Test Alpari-Classic (Build 218)

Símbolo EURJPY (Euro vs Japanese Yen) Período 1 Minuto (M1) 2008.10.17 00:00 - 2008.10.17 22:59 (2008.10.17 - 2008.10.20) Modelo Cada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis) Parâmetros TakeProfit=50; Lots=0.1; RiskPercentage=10; TrailingStop=50; MaxOrders=1; BuyOp=29; SellOp=74; magicnumber=777; Test=11; SetHour=0; SetMinute=10;

Barras em teste

2380 Ticks modelados

33018 Qualidade da modelagem

25.00% Erros de gráficos incompatíveis 0









Depósito inicial

400.00







Lucro Líquido Total

254.46 Lucro bruto

254.46 perda bruta

0.00 Fator de lucro



Retorno esperado 50.89



Rebaixamento absoluto

39.31 Rebaixamento máximo

87.46 (17.25%) Rebaixamento relativo

17.25% (87.46)

Total de negociações

5 Posições vendidas (ganho %) 3 (100.00%) Posições compradas (ganho %) 2 (100.00%)

Negociações com lucro (% do total) 5 (100.00%) Negociações com perda (% do total) 0 (0.00%) Maior Negociação com lucro 52.07 Negociação com perda 0.00 Média Negociação com lucro 50.89 Negociação com perda 0.00 Máxima Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro) 5 (254.46) Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro) 0 (0.00) Máxima Lucro consecutivo (contagem de vitórias) 254.46 (5) Perdas consecutivas (contagem de perdas) 0.00 (0) Média Ganhos consecutivos 5 Perdas consecutivas 0 № Hora Tipo Ordem Volume Preço S / L T / P Lucro Saldo 1 2008.10.17 00:32 buy 1 0.10 136.65 0.00 0.00

2 2008.10.17 02:11 modify 1 0.10 136.65 137.15 0.00

3 2008.10.17 02:24 s/l 1 0.10 137.15 137.15 0.00 49.13 449.13 4 2008.10.17 06:34 sell 2 0.10 137.07 0.00 0.00

5 2008.10.17 09:02 modify 2 0.10 137.07 136.54 0.00

6 2008.10.17 09:03 s/l 2 0.10 136.54 136.54 0.00 52.07 501.20 7 2008.10.17 11:18 buy 3 0.10 135.63 0.00 0.00

8 2008.10.17 15:59 modify 3 0.10 135.63 136.13 0.00

9 2008.10.17 16:02 s/l 3 0.10 136.13 136.13 0.00 49.13 550.33 10 2008.10.17 17:07 sell 4 0.10 136.74 0.00 0.00

11 2008.10.17 17:38 modify 4 0.10 136.74 136.21 0.00

12 2008.10.17 17:38 s/l 4 0.10 136.21 136.21 0.00 52.06 602.39 13 2008.10.17 19:26 sell 5 0.10 137.03 0.00 0.00

14 2008.10.17 20:24 modify 5 0.10 137.03 136.50 0.00

15 2008.10.17 20:24 s/l 5 0.10 136.50 136.50 0.00 52.07 654.46

Ele não participou do campeonato por causa da otimização-auto (ele pode ser usado fora do Campeonato, e o código também não é meu), e a ideia me veio após o início do Campeonato.