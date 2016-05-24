Participe de nossa página de fãs
O RSI padrão é adicionado. Se o valor do indicador for inferior a BuyOp e o valor atual do indicador for maior do que o anterior, então, compramos. Se o valor do indicador for maior do que SellOp e o valor da atual for menor do que o anterior, então, vendemos. Test é o período do RSI. O Stop Móvel utilizado aqui foi tirado deste fórum ou do fórum da Alpari (não me lembro exatamente). O otimizador-auto foi adicionado a partir do artigo: Otimização Automatizada de um Robô de Negociação em Trading Real.
Os parâmetros para a otimização são: BuyOp, SellOp, Test.
O gráfico é apenas para um dia, porque os parâmetros são otimizados todos os dias.
Ele se comporta muito bem na M1. Os melhores valores estão em EURJPY.
|Símbolo
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Período
|1 Minuto (M1) 2008.10.17 00:00 - 2008.10.17 22:59 (2008.10.17 - 2008.10.20)
|Modelo
|Cada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis)
|Parâmetros
|TakeProfit=50; Lots=0.1; RiskPercentage=10; TrailingStop=50; MaxOrders=1; BuyOp=29; SellOp=74; magicnumber=777; Test=11; SetHour=0; SetMinute=10;
|Barras em teste
|2380
|Ticks modelados
|33018
|Qualidade da modelagem
|25.00%
|Erros de gráficos incompatíveis
|0
|Depósito inicial
|400.00
|Lucro Líquido Total
|254.46
|Lucro bruto
|254.46
|perda bruta
|0.00
|Fator de lucro
|Retorno esperado
|50.89
|Rebaixamento absoluto
|39.31
|Rebaixamento máximo
|87.46 (17.25%)
|Rebaixamento relativo
|17.25% (87.46)
|Total de negociações
|5
|Posições vendidas (ganho %)
|3 (100.00%)
|Posições compradas (ganho %)
|2 (100.00%)
|Negociações com lucro (% do total)
|5 (100.00%)
|Negociações com perda (% do total)
|0 (0.00%)
|Maior
|Negociação com lucro
|52.07
|Negociação com perda
|0.00
|Média
|Negociação com lucro
|50.89
|Negociação com perda
|0.00
|Máxima
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|5 (254.46)
|Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro)
|0 (0.00)
|Máxima
|Lucro consecutivo (contagem de vitórias)
|254.46 (5)
|Perdas consecutivas (contagem de perdas)
|0.00 (0)
|Média
|Ganhos consecutivos
|5
|Perdas consecutivas
|0
|№
|Hora
|Tipo
|Ordem
|Volume
|Preço
|S / L
|T / P
|Lucro
|Saldo
|1
|2008.10.17 00:32
|buy
|1
|0.10
|136.65
|0.00
|0.00
|2
|2008.10.17 02:11
|modify
|1
|0.10
|136.65
|137.15
|0.00
|3
|2008.10.17 02:24
|s/l
|1
|0.10
|137.15
|137.15
|0.00
|49.13
|449.13
|4
|2008.10.17 06:34
|sell
|2
|0.10
|137.07
|0.00
|0.00
|5
|2008.10.17 09:02
|modify
|2
|0.10
|137.07
|136.54
|0.00
|6
|2008.10.17 09:03
|s/l
|2
|0.10
|136.54
|136.54
|0.00
|52.07
|501.20
|7
|2008.10.17 11:18
|buy
|3
|0.10
|135.63
|0.00
|0.00
|8
|2008.10.17 15:59
|modify
|3
|0.10
|135.63
|136.13
|0.00
|9
|2008.10.17 16:02
|s/l
|3
|0.10
|136.13
|136.13
|0.00
|49.13
|550.33
|10
|2008.10.17 17:07
|sell
|4
|0.10
|136.74
|0.00
|0.00
|11
|2008.10.17 17:38
|modify
|4
|0.10
|136.74
|136.21
|0.00
|12
|2008.10.17 17:38
|s/l
|4
|0.10
|136.21
|136.21
|0.00
|52.06
|602.39
|13
|2008.10.17 19:26
|sell
|5
|0.10
|137.03
|0.00
|0.00
|14
|2008.10.17 20:24
|modify
|5
|0.10
|137.03
|136.50
|0.00
|15
|2008.10.17 20:24
|s/l
|5
|0.10
|136.50
|136.50
|0.00
|52.07
|654.46
Ele não participou do campeonato por causa da otimização-auto (ele pode ser usado fora do Campeonato, e o código também não é meu), e a ideia me veio após o início do Campeonato.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8513
