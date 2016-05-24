CodeBaseSeções
GRFLeadingEdge - indicador para MetaTrader 4

Indicador de Bandas de Bollinger.

Parâmetros de entrada:

extern int  Samples=60;
extern int  LookAhead=0;
extern double StdLevel1=2;
extern double  StdLevel2 =4.;

GRFLeadingEdge

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8503

