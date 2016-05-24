Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
GRFLeadingEdge - indicador para MetaTrader 4
- 1099
Indicador de Bandas de Bollinger.
Parâmetros de entrada:
extern int Samples=60; extern int LookAhead=0; extern double StdLevel1=2; extern double StdLevel2 =4.;
GRFLeadingEdge
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8503
