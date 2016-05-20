Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Exoticwavein - indicador para MetaTrader 4
- 639
O indicador transcreve o histórico em arquivo CSV.
Parâmetros de Entrada:
extern int LastBar=0; extern int cnttik = 3 ;
Exoticwavein
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8449
