Indicadores

Exoticwavein - indicador para MetaTrader 4

Portuguese
Visualizações:
639
Avaliação:
(3)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5

O indicador transcreve o histórico em arquivo CSV.

Parâmetros de Entrada:

extern int       LastBar=0;
extern int       cnttik = 3 ;

Exoticwavein


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8449

