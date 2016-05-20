CodeBaseSeções
Experts

Expert Advisor Robot_MACD_12.26.9 - expert para MetaTrader 4

EA baseado no indicador MACD.

O período do indicador MACD é 12-26-9.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8452

