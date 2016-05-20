Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Market Time - indicador para MetaTrader 4
Indicador Market Time.
Parâmetros de Entrada:
extern int NumberOfDays=50; extern string AsiaBegin ="01:00"; extern string AsiaEnd ="10:00"; extern color AsiaColor =Goldenrod; extern string EurBegin ="07:00"; extern string EurEnd ="16:00"; extern color EurColor =Tan; extern string USABegin ="14:00"; extern string USAEnd ="23:00"; extern color USAColor =PaleGreen;
Market Time
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8446
