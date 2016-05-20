CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Market Time - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
1080
Avaliação:
(8)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador Market Time.

Parâmetros de Entrada:

extern int     NumberOfDays=50;
extern string  AsiaBegin   ="01:00";
extern string  AsiaEnd     ="10:00";
extern color   AsiaColor   =Goldenrod;
extern string  EurBegin    ="07:00";
extern string  EurEnd      ="16:00";
extern color   EurColor    =Tan;
extern string  USABegin    ="14:00";
extern string  USAEnd      ="23:00";
extern color   USAColor    =PaleGreen;

Market Time

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8446

Keltner Channel Keltner Channel

O indicador Keltner Channel localiza as tendências mais importantes.

MACDVesrion2_MOD MACDVesrion2_MOD

MACDVersion2_ Mod é uma modificação do MACDVersion2, mostra algumas informações adicionais.

MA Angle Tony MA Angle Tony

Indicador MAAngleTony.

Time_modified Time_modified

Indicador Modificado MarketTime.