V-TBv6 - indicador para MetaTrader 4
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Indicador V-TBv6. Ele desenha setas sinalizando compra e venda.
Parâmetros de Entrada:
extern double WickRatio =0.5; extern double WickPercent =50; extern int JuicePeriod =7; extern int JuiceLevelForAlert=5; //---- extern bool Notify=false; extern bool UseNew=true;
V-TBv6
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8426
