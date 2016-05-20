CodeBaseSeções
V-TBv6 - indicador para MetaTrader 4

Indicador V-TBv6. Ele desenha setas sinalizando compra e venda.

Parâmetros de Entrada:

extern double  WickRatio     =0.5;
extern double  WickPercent   =50;
extern int     JuicePeriod   =7;
extern int JuiceLevelForAlert=5;
//----
extern bool Notify=false;
extern bool UseNew=true;

V-TBv6

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8426

