Indicadores

i_EF_distance - indicador para MetaTrader 4

Indicador i_EF_distance.

Parâmetros de Entrada:

extern int Length=10;
extern double Power=2;

i_EF_distance

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8427

