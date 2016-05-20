i_EF_distance

Um EA com algoritmo razoavelmente bom com base no CCI e seu MA. Ele mostra bons resultados no testador. Eu preciso de ajuda para a otimização, testes e talvez a depuração do código.

Indicador V-TBv6. Ele desenha setas sinalizando compra e venda.

Uma técnica de negociação com base no suporte/resistência que são determinados na abertura diária.

Outro indicador SMI. Baseado no livro "Momentum, Direction and Divergence", por W. Blau.