Indicadores

SMI_Correct-1 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
958
Avaliação:
(5)
Publicado:
Outro indicador SMI. Baseado no livro "Momentum, Direction and Divergence", por W. Blau.

extern int Period_Q= 13; // HH LL
extern int Period_R= 25; // 1st EMA
extern int Period_S=  2; // 2nd EMA
extern int Signal=5; // Signal EMA
extern int ShowBars=1000;

SMI_Correct-1

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8429

