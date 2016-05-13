Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
AMA - indicador para MetaTrader 4
- 914
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Média móvel adaptável.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8357
MAMACD
MACD e médias. Desenvolvimento conjunto.Dema
Indicador Dema. Double exponential moving average, média móvel exponencial dupla
ObjectSquare
A função para calcular a área de três objetos: retângulo, elipse ou triângulo.Beginner Alert
Indicador BeginnerAlert. No código aparece um explicação profunda.