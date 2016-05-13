CodeBaseSeções
Indicadores

Spyker - indicador para MetaTrader 4

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Indicador Spyker.

Parâmetros de entrada:

extern int JimmyEMA=1;
extern int SignalSMA=375;


Spyker

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8354

