Trend RDS - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 904
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Descrição:
O trader pode definir o tempo durante o qual o conselheiro irá analisar as três barras anteriores, antes desse tempo, e determinar a tendência (ascendente ou descendente). Como resultado, abrirá uma posição no sentido oposto, ou irá seguir a tendência (se virar).
Imagens:
Recomendações:
Ele pode ser usado para notícias.
Recomendações:
Exemplos:
Primeiro teste numa conta demo.
Strategy Tester Report
Trend_RDS
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)
|Símbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Período
|15 Minuto (M15) 2008.08.06 00:00 - 2008.08.18 17:30 (2008.08.06 - 2008.08.30)
|Modelo
|Todos os ticks (o método mais preciso baseia-se em todos os períodos menores disponíveis)
|Parâmetros
|Lots=20; StopLoss=30; TakeProfit=0; StartHour="12:30"; CloseHour="21:00"; Reverse=false; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=50; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=false; TradeLog="Trend_RDS"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting";
|Barras no histórico
|1823
|Modelagem de ticks
|95595
|Qualidade da modelagem
|90.00%
|Erros de desfasamento dos gráficos
|0
|Depósito inicial
|10000.00
|Lucro líquido
|121486.00
|Lucro total
|151486.00
|Perda total
|-30000.00
|Rentabilidade
|5.05
|Retorno esperado
|13498.44
|Drawdown absoluto
|400.00
|Максимальная просадка (%)
|33357.00 (25.00%)
|Drawdown relativo
|33.60% (8400.00)
|Total de transações
|9
|Posições curtas (% de ganhos)
|6 (50.00%)
|Posições longas (% de ganhos)
|3 (33.33%)
|Transações rentáveis (% do total)
|4 (44.44%)
|Transações desfavoráveis (% do total)
|5 (55.56%)
|Maior
|transação rentável
|117886.00
|transação desfavorável
|-6000.00
|Média
|transação rentável
|37871.50
|transação desfavorável
|-6000.00
|Quantidade máxima
|de vitórias consecutivas (lucro)
|2 (117886.00)
|de perdas consecutivas (perda)
|2 (-12000.00)
|Máxima
|lucro consecutivo (número de vitórias)
|117886.00 (2)
|perda consecutiva (número de perdas)
|-12000.00 (2)
|Média
|vitórias consecutivas
|1
|perdas consecutivas
|2
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8322
