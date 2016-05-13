CodeBaseSeções
Experts

Trend RDS - expert para MetaTrader 4

Descrição:

O trader pode definir o tempo durante o qual o conselheiro irá analisar as três barras anteriores, antes desse tempo, e determinar a tendência (ascendente ou descendente). Como resultado, abrirá uma posição no sentido oposto, ou irá seguir a tendência (se virar).

Ele pode ser usado para notícias.

Imagens:




Exemplos:



Recomendações:


Primeiro teste numa conta demo.


Strategy Tester Report
Trend_RDS
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)

SímboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Período15 Minuto (M15) 2008.08.06 00:00 - 2008.08.18 17:30 (2008.08.06 - 2008.08.30)
ModeloTodos os ticks (o método mais preciso baseia-se em todos os períodos menores disponíveis)
ParâmetrosLots=20; StopLoss=30; TakeProfit=0; StartHour="12:30"; CloseHour="21:00"; Reverse=false; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=50; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=false; TradeLog="Trend_RDS"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting";

Barras no histórico
1823Modelagem de ticks
95595Qualidade da modelagem
90.00%
Erros de desfasamento dos gráficos0




Depósito inicial
10000.00



Lucro líquido
121486.00Lucro total
151486.00Perda total
-30000.00
Rentabilidade5.05Retorno esperado13498.44

Drawdown absoluto
400.00Максимальная просадка (%)33357.00 (25.00%)Drawdown relativo
33.60% (8400.00)

Total de transações
9Posições curtas (% de ganhos)6 (50.00%)Posições longas (% de ganhos)3 (33.33%)

Transações rentáveis (% do total) 4 (44.44%)Transações desfavoráveis (% do total) 5 (55.56%)
Maior
transação rentável117886.00transação desfavorável-6000.00
Médiatransação rentável37871.50transação desfavorável-6000.00
Quantidade máxima
de vitórias consecutivas (lucro)2 (117886.00)de perdas consecutivas (perda)2 (-12000.00)
Máximalucro consecutivo (número de vitórias)117886.00 (2)perda consecutiva (número de perdas)-12000.00 (2)
Médiavitórias consecutivas1perdas consecutivas2

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8322

