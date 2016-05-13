Participe de nossa página de fãs
moving average position system - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 856
- Avaliação:
-
Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicadores utilizados:
Média móvel SMA, WMA ou EMA.
Algoritmo da estratégia de negociação
Então, para trabalhar com a estratégia, precisamos apenas do indicador Moving Average usando a suavização SMA, WMA ou EMA. Para o estudo iremos utilizar o gráfico de 4 horas para o par EURUSD.
Pesquisa do sinal de compra
1. No gráfico, o preço deve cruzar a média móvel de cima para baixo;
2. A posição de compra fecha-se, quando o preço cruza a média de cima para baixo.
Pesquisa do sinal de venda
1. No gráfico, o preço deve cruzar a média móvel de cima para baixo;
2. A posição de compra fecha-se, quando o preço cruza a média de baixo para cima.
Gerenciamento do capital
Se a perda total das transações for de 100 pontos, o volume da seguinte transação será duplicado. Se o resultado das transações com um volume aumentado for novamente de 100 pontos, o volume da seguinte transação será novamente duplicado. E assim continuará até que a transação com um lote aumentado não dê 50 pontos de lucro, fato após o qual a negociação será realizada usando o volume inicial.
O estudo da estratégia está disponível na edição 25 da revista:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=69
Última versão do indicador:
http://forum.fortrader.ru/index.php?topic=25.0
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8313
