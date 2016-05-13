CodeBaseSeções
Indicadores utilizados:
Média móvel SMA, WMA ou EMA.

Algoritmo da estratégia de negociação
Então, para trabalhar com a estratégia, precisamos apenas do indicador Moving Average usando a suavização SMA, WMA ou EMA. Para o estudo iremos utilizar o gráfico de 4 horas para o par EURUSD.

Pesquisa do sinal de compra
1. No gráfico, o preço deve cruzar a média móvel de cima para baixo;
2. A posição de compra fecha-se, quando o preço cruza a média de cima para baixo.

Pesquisa do sinal de venda
1. No gráfico, o preço deve cruzar a média móvel de cima para baixo;
2. A posição de compra fecha-se, quando o preço cruza a média de baixo para cima.

Gerenciamento do capital
Se a perda total das transações for de 100 pontos, o volume da seguinte transação será duplicado. Se o resultado das transações com um volume aumentado for novamente de 100 pontos, o volume da seguinte transação será novamente duplicado. E assim continuará até que a transação com um lote aumentado não dê 50 pontos de lucro, fato após o qual a negociação será realizada usando o volume inicial.

O estudo da estratégia está disponível na edição 25 da revista:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=69

Última versão do indicador:
http://forum.fortrader.ru/index.php?topic=25.0

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8313

