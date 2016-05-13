



Indicadores utilizados:

Média móvel SMA, WMA ou EMA.



Algoritmo da estratégia de negociação

Então, para trabalhar com a estratégia, precisamos apenas do indicador Moving Average usando a suavização SMA, WMA ou EMA. Para o estudo iremos utilizar o gráfico de 4 horas para o par EURUSD.



Pesquisa do sinal de compra

1. No gráfico, o preço deve cruzar a média móvel de cima para baixo;

2. A posição de compra fecha-se, quando o preço cruza a média de cima para baixo.



Pesquisa do sinal de venda

1. No gráfico, o preço deve cruzar a média móvel de cima para baixo;

2. A posição de compra fecha-se, quando o preço cruza a média de baixo para cima.



Gerenciamento do capital

Se a perda total das transações for de 100 pontos, o volume da seguinte transação será duplicado. Se o resultado das transações com um volume aumentado for novamente de 100 pontos, o volume da seguinte transação será novamente duplicado. E assim continuará até que a transação com um lote aumentado não dê 50 pontos de lucro, fato após o qual a negociação será realizada usando o volume inicial.



