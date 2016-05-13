Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
FiboPiv_Daily_DK - indicador para MetaTrader 4
Indicador FiboPiv_Daily_DK.
Above Pivot = BUY AREA
Below Pivot= SELL AREA
FiboPiv_Daily_DK
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8258
