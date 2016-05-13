CodeBaseSeções
Indicadores

FIBO_S - indicador para MetaTrader 4

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
839
Avaliação:
(6)
Publicado:
Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador FIBO_S.

TargetPeriod=34;
FiboPeriod=17;
ShowTarget=true;
ShowFiboLines=false;
ShowHighLow=false;


FIBO_S

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8259

