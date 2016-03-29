Larry Williams 的交易建议之一是参考前一个交易日的交易全域。

对于许多品种来说, 实现这个建议很困难。

推荐的脚本以垂线和水平线来标记自然日。如果重复启动, 它将重定位这些线。

使用的线颜色: 时间线颜色, 开盘价颜色和收盘价颜色。

在编译期间设置颜色。这是为了方便脚本的调用。

1. Larry Williams。长线秘密到短线交易, Wiley, 1999。

忠告: 把文件放在 exprerts/scripts 文件夹, 编译它。从导航器窗口双击调用它。

在图片上: 时间线颜色和开盘价颜色近似, 收盘价颜色是紫色。