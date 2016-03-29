请观看如何免费下载自动交易
DayBorders. 由 Larry Williams 提出的, 按照前一个自然日的边界进行交易。 - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 3271
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
Larry Williams 的交易建议之一是参考前一个交易日的交易全域。
对于许多品种来说, 实现这个建议很困难。
推荐的脚本以垂线和水平线来标记自然日。如果重复启动, 它将重定位这些线。
使用的线颜色: 时间线颜色, 开盘价颜色和收盘价颜色。
在编译期间设置颜色。这是为了方便脚本的调用。
1. Larry Williams。长线秘密到短线交易, Wiley, 1999。
忠告: 把文件放在 exprerts/scripts 文件夹, 编译它。从导航器窗口双击调用它。
在图片上: 时间线颜色和开盘价颜色近似, 收盘价颜色是紫色。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8252
