Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DayBorders Границы предыдущего календарного дня для торговли по Ларри Вильямсу - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7067
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Одна из торговых рекомендаци Ларри Вильямса /1/ это учет торгового диапазона предыдущего дня.
Выполнять эту рекоменадцию на многих инструментах несколько трудоемко.
Предлагаемый скрипт отмечает календарный день вертикальными и горизонтальными линиями. При повторном запуске переносит линии.
Используются три цвета линий: цвет линий времени, цвет открытия и цвет закрытия.
Цвета линий устанавливаются при компиляции. Это сделано для удобства вызова скрипта.
1. Ларри Вильямс. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. -М.: ИК-Аналитика. -2001. -312с.
Советы: разместить файл в папке exprerts/scripts, скомпилировать. Вызывать двойным щелчком из окна Навигатор.
На рисунке: цвета линий времени и цены открытия одинаковы, цена закрытия - пурпурная.
Индикатор МА-канала, позволяет проводить анализ динамики цены (линия баланса LB играет роль "притяжения" цены при отсутствии внешних воздействий, а отстоящие от нее линии (38%, 62%, 100%) представляют собой линии сопротивления и поддержки.SVS_Trend
Изменение силы тренда.
Индикатор предназначен для поиска корреляций между различными инструментами. Позволяет накладывать один график поверх другого и визуально определять как коррелируются между собой различные инструменты.FiboPiv_Daily_DK
Индикатор FiboPiv_Daily_DK.