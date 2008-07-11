CodeBaseРазделы
DayBorders Границы предыдущего календарного дня для торговли по Ларри Вильямсу - скрипт для MetaTrader 4

Aleksandr Pak
Просмотров:
7067
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Одна из торговых рекомендаци Ларри Вильямса /1/ это учет торгового диапазона предыдущего дня.

Выполнять эту рекоменадцию на многих инструментах несколько трудоемко.

Предлагаемый скрипт отмечает календарный день вертикальными и горизонтальными линиями. При повторном запуске переносит линии.

Используются три цвета линий: цвет линий времени, цвет открытия и цвет закрытия.

Цвета линий устанавливаются при компиляции. Это сделано для удобства вызова скрипта.

1. Ларри Вильямс. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. -М.: ИК-Аналитика. -2001. -312с.

Советы: разместить файл в папке exprerts/scripts, скомпилировать. Вызывать двойным щелчком из окна Навигатор.

На рисунке: цвета линий времени и цены открытия одинаковы, цена закрытия - пурпурная.

