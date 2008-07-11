Одна из торговых рекомендаци Ларри Вильямса /1/ это учет торгового диапазона предыдущего дня.

Выполнять эту рекоменадцию на многих инструментах несколько трудоемко.

Предлагаемый скрипт отмечает календарный день вертикальными и горизонтальными линиями. При повторном запуске переносит линии.

Используются три цвета линий: цвет линий времени, цвет открытия и цвет закрытия.

Цвета линий устанавливаются при компиляции. Это сделано для удобства вызова скрипта.

1. Ларри Вильямс. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. -М.: ИК-Аналитика. -2001. -312с.

Советы: разместить файл в папке exprerts/scripts, скомпилировать. Вызывать двойным щелчком из окна Навигатор.

На рисунке: цвета линий времени и цены открытия одинаковы, цена закрытия - пурпурная.