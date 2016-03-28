CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

DayBorders. Die Limits des Vortages für den Tageshandel von Larry Williams. - Skript für den MetaTrader 4

Aleksandr Pak | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
856
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein der Empfehlungen Larry Williams' /1/ ist das Handeln innerhalb der Kursspanne des Vortages.

Es ist etwas aufwendig, diese Empfehlung für für viele Symbole umzusetzen.

Das beabsichtigte Skript kennzeichnet den Handelstag durch vertikale und horizontale Linien. Es verändert diese Linien nach wiederholten Aufrufen.

Es werden drei Farben verwendet: ein Farbe für beide Zeitlinien, eine für den Eröffnungs- und eine für den Schlusskurs..

Die Farben werden durch die Kompilierung gesetzt. Es erhöht die Einfachheit der Verwendung.

1. Larry Williams. Long-Term Secrets to Short-Term Trading, Wiley, 1999.

Verwendung: Kopieren Sie das file in den Experts// Folder und kompilieren Sie es. Mit einem Doppelklick können Sie es starten.

Zu sehen: Die Farben der Zeitlinien sind gleich der des Eröffnungskurses, der Schlusskurs ist Lila.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8252

3MaCross EA 3MaCross EA

Dieser Expert Adviser basiert auf dem 3MACross Indikator.

Auto Trade (RSI) Auto Trade (RSI)

This is my first expert totally based on RSI.

MACD_Histogram MACD_Histogram

MACD Histogramm mit einer automatischen Divergenzlinie.

Corelation Corelation

Der Indikator ist gedacht für die Suche nach Korrelationen zwischen verschiedenen Symbolen. Er erlaubt das Übereinanderlegen von zwei Charts, um optisch erkennen zu können ob und wie die Symbole miteinander korrelieren.