Ein der Empfehlungen Larry Williams' /1/ ist das Handeln innerhalb der Kursspanne des Vortages.

Es ist etwas aufwendig, diese Empfehlung für für viele Symbole umzusetzen.

Das beabsichtigte Skript kennzeichnet den Handelstag durch vertikale und horizontale Linien. Es verändert diese Linien nach wiederholten Aufrufen.

Es werden drei Farben verwendet: ein Farbe für beide Zeitlinien, eine für den Eröffnungs- und eine für den Schlusskurs..

Die Farben werden durch die Kompilierung gesetzt. Es erhöht die Einfachheit der Verwendung.

1. Larry Williams. Long-Term Secrets to Short-Term Trading, Wiley, 1999.

Verwendung: Kopieren Sie das file in den Experts// Folder und kompilieren Sie es. Mit einem Doppelklick können Sie es starten.

Zu sehen: Die Farben der Zeitlinien sind gleich der des Eröffnungskurses, der Schlusskurs ist Lila.