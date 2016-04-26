Pon "Me gusta" y sigue las noticias
DayBorders. Los límites del día civil anterior para el trading por Larry Williams - script para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 978
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Una de las recomendaciones de Larry Williams es la contabilidad del diapasón comercial del día anterior.
La implementación de esta recomendación es laboriosa con muchos instrumentos financieros.
Este script marca el día civil con líneas horizontales y verticales. Al ser iniciado otra vez, desplaza las líneas.
Se utilizan tres colores de las líneas: el color de las líneas de la hora, el color de la apertura y el color del cierre.
Los colores se establecen durante la compilación. Ha sido hecho para facilitar la llamada del script.
1. Larry Williams. Long-Term Secrets to Shot-Term Trading, Wiley, 1999.
Consejos: colocar el archivo en la carpeta exprerts/scripts, compilarlo. Llamar con doble clic desde la ventana del Navegador.
En la imagen de abajo, los colores de las líneas de la hora y del precio de apertura son iguales, el color del cierre es purpurino.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8252
