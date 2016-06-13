コードベースセクション
DayBorders. ラリーウィリアムズの短期売買法の為の暦日の境界 - MetaTrader 4のためのスクリプト

ラリー･ウィリアムズの推奨の一つは、前日の取引レンジを考慮することです。

推奨を行って多くの金融商品を取引するのは難しいです。

このスクリプトは、暦日を垂直線と水平線によりマークします。再起動中に線が移動されます。

3つの異なる色の線があります。タイムラインを表す線、始値を表す線及び終値を表す線です。

線の色はコンパイル中に設定されます。それは、スクリプトを簡単に呼び出させます。

1. ラリー･ウィリアムズの短期売買法―投資で生き残るための普遍の真理。出版社: アナリティクス、2001年。単行本: 312ページ

アドバイス: ファイルをexprerts/scriptsフォルダに配置します。『ナビゲータ』ウィンドウからダブルクリックで起動できます。

この図では、タイムラインを表す線と始値を表す線は同じで、終値を表す線は紫色です。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8252

