Indicadores

Waddah Attar Pivot - indicador para MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar
Visualizações:
973
Avaliação:
(7)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

Ele desenha o Pivot nos períodos Diários, Semanal e Mensal no modo BACKTEST.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8238

