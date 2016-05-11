Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
CCI CustomCandles - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1041
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador CCI CustomCandles.
CCI_Period =14;
CCI_Price =0;
Overbought =100;
Oversold =-100;
CCI CustomCandles
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8220
AllAverages_v1
O indicador AllAverages_v1.Multi pair MACD
O indicador Multi pair MACD. Outra variante do MACD, mostra os sinais para os seguintes pares: EURUSD, GBPUSD e USDCAD.
Rads MACD
O indicador Rads MACD.MACD_Colored_v103
Uma nova versão do indicador MACD Colorido.