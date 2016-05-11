A estratégia de negociação original está descrita aqui.



O EA foi escrito, a fim de testar a eficiência da estratégia de negociação descrita pelo autor. Você pode encontrar o resultado obtido e a descrição dos parâmetros do EA na última edição da revista.





Uma breve descrição do algoritmo do EA:



1. Tempo gráfico: H1-D;

2. Ferramenta: Bandas de Bollinger, com deslocamento de 1,2,3. Período: 20; Volume: lote do tipo inteiro; (0.2,0.4,0.8,1.0, etc.).

3. Indicador: RSI, período 14.

Busca de um sinal de compra:

1. O Índice de Força Relativa (RSI) deve ser inferior a 30.

2. O preço deve atingir a Banda de Bollinger inferior.

3. Espere até que a vela no gráfico de uma hora se mova para acima da segunda Banda de Bollinger inferior.

4. Assim que a primeira vela fechar acima da segunda linha, você deve comprar.

5. O StopLoss deve estar localizado a 10 pips abaixo do último mínimo local.

6. O primeiro alvo para a metade da posição é igual ao valor de StopLoss; assim que for atingido, você deve mover o nível de Stop ao ponto de equilíbrio.

7. O segundo alvo é o nível da segunda Banda de Bollinger superior.





Busca por um sinal de venda:

1. RSI deve estar acima de 70.

2. O preço deve atingir ao nível mais alto da Banda de Bollinger.

3. Espere até que a vela no gráfico de uma hora se mova da linha superior para trás da segunda linha.

4. Assim que a primeira vela fechar abaixo da segunda linha, você deve vender a mercado.

5. O StopLoss deve estar localizado a 10 pips acima da última máxima local.

6. O primeiro alvo para a metade da posição é igual ao valor de StopLoss; assim que for atingido, você deve mover o nível de Stop ao ponto de equilíbrio.

7. O segundo objetivo é o nível da segunda Banda de Bollinger inferior.





Testando o EA com os parâmetros padrão:

Após a otimização dos parâmetros:

A análise completa da estratégia com o forward test poderá ser encontrado em nossa revista.