BreakOut_Panca_eagle - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1187
- Avaliação:
-
- Publicado:
Publicado:
Indicador BreakOut_Panca_eagle.
Parâmetros:
extern int NumberOfDays=50;
extern string periodBegin ="00:00";
extern string periodEnd ="05:30";
extern string BoxEnd ="23:00";
extern int BoxBreakOut_Offset=10;
BreakOut_Panca_eagle
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8169
