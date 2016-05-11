CodeBaseSeções
Indicadores

BreakOut_Panca_eagle - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
Indicador BreakOut_Panca_eagle.

Parâmetros:

extern int NumberOfDays=50;
extern string periodBegin ="00:00";
extern string periodEnd ="05:30";
extern string BoxEnd ="23:00";
extern int BoxBreakOut_Offset=10;


BreakOut_Panca_eagle

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8169

