Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Squize_MA - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 808
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Kalenzo
Indicador Squize_MA.
Variáveis Externas:
MaDifrential=5;
Ma1Type =MODE_EMA;
Ma1Price =PRICE_CLOSE;
Ma1Period =5;
Ma2Type =MODE_EMA;
Ma2Price =PRICE_CLOSE;
Ma2Period =20;
Squize_MA
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8122
OSC-MTF_CF_SYSv1.1
Indicador OSC-MTF_CF_SYS-v1.1Levels_A_Vlad
O indicador mostra os níveis suporte/resistência calculados usando os métodos pelo V.B. Antonov (A_Vlad).
BBflat_sw
Indicador simples BBflat_sw.Signal_Bars_MFI
O indicador mostra informações úteis para o trader.