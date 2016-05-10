CodeBaseSeções
Squize_MA - indicador para MetaTrader 4

Autor: Kalenzo

Indicador Squize_MA.

Variáveis Externas:

MaDifrential=5;
Ma1Type =MODE_EMA;
Ma1Price =PRICE_CLOSE;
Ma1Period =5;
Ma2Type =MODE_EMA;
Ma2Price =PRICE_CLOSE;
Ma2Period =20;

Squize_MA

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8122

