O Indicador Técnico índice de força relativa (RSI) é um oscilador que monitora preços e que flutua entre 0 e 100.

Quando Wilder introduziu este indicador, ele recomendava usar um RSI de 14 dias. Desde então, os períodos 9 e 25 do índice de força relativa também ganharam popularidade.

Um dos métodos de análise mais comuns do indicador Relative Strength Index consiste na pesquisa de divergências, durante as quais o preço registra um novo máximo, mas o RSI não ultrapassa o nível do seu máximo anterior. Esta divergência é uma indicação de uma reversão iminente. Quando o Relative Strength Index muda e cai abaixo de seu mínimo mais recente, é dito que houve uma "failure swing". A failure swing é considerada uma confirmação da reversão iminente.

Maneiras de usar o RSI para analisar gráficos:



Topos e fundos

Os topos RSI são geralmente superiores ao valor 70, e os fundos são inferiores ao valor 30. Normalmente, esses topos e fundos são formados no gráfico principal de preço;



Formação no gráfico

O RSI forma frequentemente padrões, por exemplo, "cabeça-e-ombros" ou "triângulos", que podem ou não ser visíveis no gráfico de preço;



O failure swing (fugas ou rompimentos dos níveis de suporte ou resistência)

Esta é uma situação onde o RSI sobe ficando acima do topo anterior ou desce ficando abaixo do anterior mínimo;



Níveis de suporte e resistência

O RSI mostra, às vezes até de forma mais clara do que o próprio preço, os níveis de suporte e de resistência.



Divergências

Como foi mencionado acima, a divergência é formada quando o preço atinge um novo máximo (ou mínimo) que não é confirmado por um novo RSI máximo (ou mínimo). Normalmente, o preço corrige-se e desloca-se na direcção do RSI.



Cálculo

RSI = 100-(100/(1+U/D))



Onde:

U — número médio de alterações de preço positivas

D — número médio de alterações de preços negativas.





Você pode encontrar aqui uma descrição completa: Technical analysis: Relative Strength Index