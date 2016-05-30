CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Índice de força relativa (Relative Strength Index, RSI)) - indicador para MetaTrader 4

MetaQuotes | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
5915
Avaliação:
(11)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Indicador Técnico índice de força relativa (RSI) é um oscilador que monitora preços e que flutua entre 0 e 100.

Quando Wilder introduziu este indicador, ele recomendava usar um RSI de 14 dias. Desde então, os períodos 9 e 25 do índice de força relativa também ganharam popularidade.

Um dos métodos de análise mais comuns do indicador Relative Strength Index consiste na pesquisa de divergências, durante as quais o preço registra um novo máximo, mas o RSI não ultrapassa o nível do seu máximo anterior. Esta divergência é uma indicação de uma reversão iminente. Quando o Relative Strength Index muda e cai abaixo de seu mínimo mais recente, é dito que houve uma "failure swing". A failure swing é considerada uma confirmação da reversão iminente.

Maneiras de usar o RSI para analisar gráficos:

  • Topos e fundos
    Os topos RSI são geralmente superiores ao valor 70, e os fundos são inferiores ao valor 30. Normalmente, esses topos e fundos são formados no gráfico principal de preço;

  • Formação no gráfico
    O RSI forma frequentemente padrões, por exemplo, "cabeça-e-ombros" ou "triângulos", que podem ou não ser visíveis no gráfico de preço;

  • O failure swing (fugas ou rompimentos dos níveis de suporte ou resistência)
    Esta é uma situação onde o RSI sobe ficando acima do topo anterior ou desce ficando abaixo do anterior mínimo;

  • Níveis de suporte e resistência
    O RSI mostra, às vezes até de forma mais clara do que o próprio preço, os níveis de suporte e de resistência.

  • Divergências
    Como foi mencionado acima, a divergência é formada quando o preço atinge um novo máximo (ou mínimo) que não é confirmado por um novo RSI máximo (ou mínimo). Normalmente, o preço corrige-se e desloca-se na direcção do RSI.

Cálculo

RSI = 100-(100/(1+U/D))

Onde:

  • U — número médio de alterações de preço positivas
  • D — número médio de alterações de preços negativas.

Indicador técnico RSI

Você pode encontrar aqui uma descrição completa: Technical analysis: Relative Strength Index

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7898

Parabolic SAR, Parabolic Parabolic SAR, Parabolic

O indicador Parabolic SAR foi desenvolvido para analisar as tendências de mercado.

Momentum Momentum

O indicador de tempo (Momentum, ou momento) avalia como foi alterado o preço de um ativo para um intervalo de tempo especificado.

Close Close

O Close é um script que fecha a primeira ordem de mercado da lista.

Exclusão da ordem pendente Exclusão da ordem pendente

O Delete pending order é um script que mostra os dados da primeira ordem pendente da lista e remove-a.