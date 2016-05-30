Participe de nossa página de fãs
Índice de força relativa (Relative Strength Index, RSI)) - indicador para MetaTrader 4
O Indicador Técnico índice de força relativa (RSI) é um oscilador que monitora preços e que flutua entre 0 e 100.
Quando Wilder introduziu este indicador, ele recomendava usar um RSI de 14 dias. Desde então, os períodos 9 e 25 do índice de força relativa também ganharam popularidade.
Um dos métodos de análise mais comuns do indicador Relative Strength Index consiste na pesquisa de divergências, durante as quais o preço registra um novo máximo, mas o RSI não ultrapassa o nível do seu máximo anterior. Esta divergência é uma indicação de uma reversão iminente. Quando o Relative Strength Index muda e cai abaixo de seu mínimo mais recente, é dito que houve uma "failure swing". A failure swing é considerada uma confirmação da reversão iminente.
Maneiras de usar o RSI para analisar gráficos:
Topos e fundos
Os topos RSI são geralmente superiores ao valor 70, e os fundos são inferiores ao valor 30. Normalmente, esses topos e fundos são formados no gráfico principal de preço;
Formação no gráfico
O RSI forma frequentemente padrões, por exemplo, "cabeça-e-ombros" ou "triângulos", que podem ou não ser visíveis no gráfico de preço;
O failure swing (fugas ou rompimentos dos níveis de suporte ou resistência)
Esta é uma situação onde o RSI sobe ficando acima do topo anterior ou desce ficando abaixo do anterior mínimo;
Níveis de suporte e resistência
O RSI mostra, às vezes até de forma mais clara do que o próprio preço, os níveis de suporte e de resistência.
Divergências
Como foi mencionado acima, a divergência é formada quando o preço atinge um novo máximo (ou mínimo) que não é confirmado por um novo RSI máximo (ou mínimo). Normalmente, o preço corrige-se e desloca-se na direcção do RSI.
Cálculo
RSI = 100-(100/(1+U/D))
Onde:
- U — número médio de alterações de preço positivas
- D — número médio de alterações de preços negativas.
Você pode encontrar aqui uma descrição completa: Technical analysis: Relative Strength Index
