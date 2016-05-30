Descrição:



O indicador técnico Bollinger Bands ® (BB) é parecido com o indicador Envelopes. A única diferença entre eles é que as linhas do indicador envelope são construídas a uma distância fixa (%) a partir da média móvel, enquanto que as bandas de Bollinger são construídas a uma distância de um certo número de desvios padrão a partir da mesma. O desvio padrão é uma medida de volatilidade, isto é, as bandas de Bollinger alteram-se dependendo das condições do mercado. As linhas expandem-se quando a volatilidade do mercado aumenta e estreitam-se logo que os mercados entram na zona de menor volatilidade.

O Bollinger Bands é geralmente representado no gráfico de preço, mas pode ser também adicionada ao gráfico de um indicador. Assim como no caso do Envelopes, a interpretação das Bollinger Bands é baseada no fato de os preços tenderem a permanecer entre a linha inferior e a superior das bandas. Uma característica distinta do indicador Bollinger Bands é a sua largura variável, devido à volatilidade dos preços. Em períodos de mudanças consideráveis nos preços ​​(ou seja, de alta volatilidade) as faixas alargam, deixando um monte de espaço para os preços se moverem dentro. Durante os períodos de inatividade (i.e., períodos de baixa volatilidade) as bandas contraem, mantendo os preços dentro dos seus limites.



As seguintes características são específicas para as Bollinger Bands:



mudanças bruscas de preços tendem a acontecer depois de a banda contrair, devido à diminuição da volatilidade;

se os preços romperem a banda superior, é de se esperar uma continuação da tendência atual;

se picos e depressões fora da banda são seguidos por picos e depressões dentro da banda, pode ocorrer uma inversão de tendência;

o movimento do preço que começa a partir de uma das linhas da banda, normalmente atinge a banda oposta. A última observação é útil na previsão de sinais nos preços.



Cálculo:



Bollinger Bands são formadas por três linhas. A linha do meio (MIDDLE LINE, ML) é, habitualmente, uma média móvel.

ML = SUM [CLOSE, N]/N



A linha superior (TL) é a mesma da linha do meio com um determinado número de desvios padrão (D).

TL = ML + (D*StdDev)



A linha inferior (BL) é linha do meio deslocada para baixo pelo mesmo número de desvios padrão.

BL = ML — (D*StdDev)



Onde:



N — número de períodos utilizados para o cálculo.

SMA — média móvel simples;

StdDev — indicador de desvio padrão.

StdDev = SQRT(SUM[(CLOSE — SMA(CLOSE, N))^2, N]/N)



Recomenda-se a utilização de uma Simple Moving Average com período 20 como linha do meio, e as linhas superior e inferior de dois desvios padrão de distância da mesma. Além disso, as moving averages de menos de 10 períodos são de pouco efeito.

Descrição do indicador

Uma descrição completa do Bollinger BandsBB está disponível no Technical analysis: Bollinger Bands ®.

