Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Custom Graal - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 959
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: não definido
Indicador Custom Graal.
Indicador Custom Graal.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7846
OrdersSuite
Serviço de ordens em pares de moeda à vista, ouro e prata à vista com tratamento de erros.Firebird hma [I]
O indicador mostra o canal.
Bandas de Bollinger, BB
O indicador Bollinger Bands ® (Bandas de Bollinger, BB) constrói um certo número de desvios padrão.Momentum
O indicador de tempo (Momentum, ou momento) avalia como foi alterado o preço de um ativo para um intervalo de tempo especificado.