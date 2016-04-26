Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Probe - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 743
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: não especificado
Conselheiro Probe.
Conselheiro Probe.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7877
SilverTrend v3
Conselheiro Silver Trend v3. Abre uma transação.ASC++
Conselheiro ASC++.
Indicador Impulse CD
Indicador Impulse CD, continuação do impulso de chegadaDoubleUp com curva
Resultados impressionantes. Conselheiro simples doubleUp com um cálculo melhorado dos lotes, menor relação de perdas e simplificação do double down.