Inercia Bars - indicador para MetaTrader 4
Autor: BOL & Translated by KimIV
Indicador Inercia Bars.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7831
J_TPO Velocity
Indicador J_TPO Velocity. Versão modificada do indicador J_TPO Clean.Bulls Power
O oscilador Bulls Power (Bulls) monitoriza a tendência do indicador.
Indexes_v4
Indicador Indexes_v4. Mostra em um gráfico a tendência do movimento de dois ou mais índices.Flatter_V1
O script coloca ordens stop. As ordens são colocadas a partir das variáveis Máxima (Hi) e Mínima (Lo) indicadas pelo usuário.