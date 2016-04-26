CodeBaseSeções
Indicadores

Heiken Ashi - indicador para MetaTrader 4

MetaQuotes | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
4245
Avaliação:
(35)
Publicado:
Publicado:
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Exemplo para implementar um indicador personalizado usando o método Heiken Ashi. O indicador Heiken Ashi é exibido na forma de velas multicolores.

Heiken Ashi

Recomenda-se ocultar a exibição do gráfico fonte estabelecendo os seguintes parâmetros:

  • exibir o gráfico em forma de linha
  • fazer coincidir a cor do fundo com a cor da linha do gráfico
  • desabilitar a opção «Gráfico acima» (menu «Gráficos»-> «Propriedades…» ou tecla F8, guia «Common»)

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7835

