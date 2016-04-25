CodeBaseSeções
FX5 Divergence - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
Autor: FX5

Este indicador utiliza a teoria da divergência. Seta vermelha = sinal de venda e Seta verde = sinal de compra.




Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7768

