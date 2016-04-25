Indicador de Aceleração/Desaceleração (AC) mede a aceleração e desaceleração da força motriz atual. Este indicador irá mudar de direção antes que quaisquer mudanças na força motriz, que, por sua vez, irá mudar sua direção antes do preço. Se você perceber que a Aceleração/Desaceleração é um sinal de uma advertência anterior, ele lhe dá vantagens evidentes.

A linha zero é basicamente o local onde a força motriz está em equilíbrio com a aceleração. Se a Aceleração/Desaceleração é maior do que zero, então é geralmente mais fácil para a aceleração continuar o movimento para cima (e vice-versa, nos casos em que ela esta abaixo de zero). Contrariamente ao que acontece com Oscilador Awesome, ele não é considerado como um sinal quando a linha zero é atravessada. A única coisa que precisa ser feito para controlar o mercado e tomar decisões é prestar atenção nas mudanças de cor. Para salvar-se de reflexões sérias, você deve se lembrar: você não pode comprar com a ajuda da Aceleração/Desaceleração, quando a coluna atual esta na cor vermelha, e você não pode vender, quando a coluna atual está na cor verde.



Se você entrar no mercado na direção da força motriz (o indicador é maior do que zero, no momento da compra, ou é menor do que zero, ao vender), então você precisa apenas de duas colunas verdes para comprar (duas colunas vermelhas para vender) . Se a força de acionamento é dirigida contra a posição a ser aberta (indicador abaixo de zero para a compra, ou maior do que zero para venda), uma confirmação é necessária, por isso, uma coluna adicional é necessária. Neste caso, o indicador é para mostrar três colunas vermelhas sobre a linha zero para uma posição vendida e três colunas verdes abaixo da linha zero para uma posição comprada.

Cálculo

O gráfico de barras AC é a diferença entre o valor de 5/34 do gráfico de barras da força motriz e da média móvel simples de 5 períodos, feita a partir desse gráfico de barras.



AO = SMA(median price, 5)-SMA(median price, 34) AC = AO-SMA(AO, 5)



onde:

SMA — Média Móvel Simples;

AO — Oscilador Awesome.

Descrição do Indicador Técnica

A descrição completa do oscilador Acelerador/Decelerator está disponível em Technical analysis: Accelerator/Decelerator Oscillator