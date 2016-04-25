CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

EMA 6.12 - expert para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
857
Avaliação:
(3)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Coders Guru

EA EMA 6.12. Utiliza o indicador MA.

------------------------------
Parâmetros de teste
Símbolo: EURUSD.
Período: Diário.
Modelo: Todos os ticks.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7702

Indicador: ind_FullSymbol_v1 Indicador: ind_FullSymbol_v1

Exibe o nome completo do símbolo em um gráfico.

EMA Cross Contest Hedged EMA Cross Contest Hedged

EA EMA Cross Contest Hedged. Utiliza os indicadores: MACD e MA.

E-Friday E-Friday

EA E-Friday.

ZigzagPoints - Um Script para o Indicador Zigzag para Medir o Caminho ZigzagPoints - Um Script para o Indicador Zigzag para Medir o Caminho

Ele mede todas as seções que se juntam as quebras do ZigZag, os valores resultantes são dadas em pontos.