Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
E-Friday - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 561
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Ким Игорь В. aka KimIV
EA E-Friday.
------------------------------
Parâmetros de teste
Símbolo: EURUSD.
Período: M15.
Modelo: Todos os ticks.
EA E-Friday.
------------------------------
Parâmetros de teste
Símbolo: EURUSD.
Período: M15.
Modelo: Todos os ticks.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7703
EMA 6.12
EA EMA 6.12. Utiliza o indicador MA.Indicador: ind_FullSymbol_v1
Exibe o nome completo do símbolo em um gráfico.
ZigzagPoints - Um Script para o Indicador Zigzag para Medir o Caminho
Ele mede todas as seções que se juntam as quebras do ZigZag, os valores resultantes são dadas em pontos.DLMv1.4 - MQL4Contest
EA DLMv1.4 - MQL4Contest. Utiliza o indicador FX FISH 2MA.