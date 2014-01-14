CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

LinearRegSlope_V1_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1602
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

LinearRegSlope_V1_HTF_Signal mostra a direção da tendência para realizar uma negociação, o sinal é gerado pelo indicador LinearRegSlope_V1 na barra selecionada em forma de um objeto gráfico com uma indicação colorida da tendência ou a direção da negociação e envia alertas ou sinais de áudios quando está no momento certo de entrar no mercado.

No caso de uma tendência continuar na barra selecionada, o indicador alerta através de um objeto gráfico em forma de triângulo com o vértice apontando para a direita e a cor correspondente a uma direção da tendência. No caso da tendência mudar na barra selecionada, o indicador alerta por uma seta com a cor e direção correspondentes a direção da negociação realizada.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

  1. Parâmetros de entrada do indicador LinearRegSlope_V1:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Parâmetros de entrada do indicador            |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                   // Ativo Financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Período para o Cálculo do indicador

input Smooth_Method SlMethod=MODE_SMA;     // Método de suavização
input int SlLength=12;                     // Profundidade de suavização
input int SlPhase=15;                      // Parâmetro de suavização
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;      // Constante de preço
input uint TriggerShift=1;                 // Deslocamento da barra para o disparo
  2. Parâmetros de entrada do indicador LinearRegSlope_V1_HTF_Signal, que são necessários para exibir a imagem:
    //---- configurações de exibição do indicador
input uint SignalBar=0;                               // Índice da barra de sinal, 0 equivale a barra atual
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nome do rótulo do indicador
input color UpSymol_Color=Blue;                       // Cor do símbolo em crescimento
input color DnSymol_Color=HotPink;                    // Cor do símbolo em queda
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // Nome da cor do indicador
input uint Symbols_Size=60;                           // Tamanho do símbolo de sinal
input uint Font_Size=10;                              // Tamanho fonte do nome do indicador
input int X_1=5;                                      // Deslocamento horizontal do nome
input int Y_1=-15;                                    // Deslocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;                          // Exibição do nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Localização do canto
input uint X_=0;                                      // Deslocamento horizontal
input uint Y_=20;                                     // Deslocamento vertical
  3. Parâmetros de entrada do indicador LinearRegSlope_V1_HTF_Signal, que são necessários para disparar alertas e sinais de audios:
    //---- configurações de alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Versão de atuação do indicador
input uint AlertCount=0;                    // Número de alertas enviados

No caso de usar vários indicadores LinearRegSlope_V1_HTF_Signal em apenas um gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor da variável do tipo String Symbols_Sirname (Nomes do rótulo do indicador).

Coloque o arquivo compilado LinearRegSlope_V1 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Imagens:

Fig.1. LinearRegSlope_V1_HTF_Signal. Sinal de entrada no mercado

Fig.2. LinearRegSlope_V1_HTF_Signal. Sinal de continuação da tendência

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/744

XMA Ichimoku Channel XMA Ichimoku Channel

Envelope construído pelas médias móveis e calculado da mesma maneira que os de Ichimoku Kinko Hyo.

Ultra Momentum Ultra Momentum

Este indicador se baseia no Momentum e na análise de suas múltiplas linhas de sinais.

UltraXMA UltraXMA

Este indicador é baseado no valor integral da tendência do leque de médias móveis semelhantes com uma progressão aritmética do período de suavização.

UtterFractals UtterFractals

Este indicador exibe a "estrutura interna do mercado" próxima ao real se comparado com os "fractais" padrões e todos os tipos de zig zags.