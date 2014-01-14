LinearRegSlope_V1_HTF_Signal mostra a direção da tendência para realizar uma negociação, o sinal é gerado pelo indicador LinearRegSlope_V1 na barra selecionada em forma de um objeto gráfico com uma indicação colorida da tendência ou a direção da negociação e envia alertas ou sinais de áudios quando está no momento certo de entrar no mercado.

No caso de uma tendência continuar na barra selecionada, o indicador alerta através de um objeto gráfico em forma de triângulo com o vértice apontando para a direita e a cor correspondente a uma direção da tendência. No caso da tendência mudar na barra selecionada, o indicador alerta por uma seta com a cor e direção correspondentes a direção da negociação realizada.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

Parâmetros de entrada do indicador LinearRegSlope_V1:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method SlMethod= MODE_SMA ; input int SlLength= 12 ; input int SlPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input uint TriggerShift= 1 ; Parâmetros de entrada do indicador LinearRegSlope_V1_HTF_Signal, que são necessários para exibir a imagem:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Blue; input color DnSymol_Color=HotPink; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Parâmetros de entrada do indicador LinearRegSlope_V1_HTF_Signal, que são necessários para disparar alertas e sinais de audios: input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

No caso de usar vários indicadores LinearRegSlope_V1_HTF_Signal em apenas um gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor da variável do tipo String Symbols_Sirname (Nomes do rótulo do indicador).

Coloque o arquivo compilado LinearRegSlope_V1 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Imagens: