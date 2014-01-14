Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
LinearRegSlope_V1_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1602
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
LinearRegSlope_V1_HTF_Signal mostra a direção da tendência para realizar uma negociação, o sinal é gerado pelo indicador LinearRegSlope_V1 na barra selecionada em forma de um objeto gráfico com uma indicação colorida da tendência ou a direção da negociação e envia alertas ou sinais de áudios quando está no momento certo de entrar no mercado.
No caso de uma tendência continuar na barra selecionada, o indicador alerta através de um objeto gráfico em forma de triângulo com o vértice apontando para a direita e a cor correspondente a uma direção da tendência. No caso da tendência mudar na barra selecionada, o indicador alerta por uma seta com a cor e direção correspondentes a direção da negociação realizada.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:
- Parâmetros de entrada do indicador LinearRegSlope_V1:
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Ativo Financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Período para o Cálculo do indicador input Smooth_Method SlMethod=MODE_SMA; // Método de suavização input int SlLength=12; // Profundidade de suavização input int SlPhase=15; // Parâmetro de suavização input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Constante de preço input uint TriggerShift=1; // Deslocamento da barra para o disparo
- Parâmetros de entrada do indicador LinearRegSlope_V1_HTF_Signal, que são necessários para exibir a imagem:
//---- configurações de exibição do indicador input uint SignalBar=0; // Índice da barra de sinal, 0 equivale a barra atual input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nome do rótulo do indicador input color UpSymol_Color=Blue; // Cor do símbolo em crescimento input color DnSymol_Color=HotPink; // Cor do símbolo em queda input color IndName_Color=DarkOrchid; // Nome da cor do indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamanho do símbolo de sinal input uint Font_Size=10; // Tamanho fonte do nome do indicador input int X_1=5; // Deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // Deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // Exibição do nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Localização do canto input uint X_=0; // Deslocamento horizontal input uint Y_=20; // Deslocamento vertical
- Parâmetros de entrada do indicador LinearRegSlope_V1_HTF_Signal, que são necessários para disparar alertas e sinais de audios:
//---- configurações de alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Versão de atuação do indicador input uint AlertCount=0; // Número de alertas enviados
No caso de usar vários indicadores LinearRegSlope_V1_HTF_Signal em apenas um gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor da variável do tipo String Symbols_Sirname (Nomes do rótulo do indicador).
Coloque o arquivo compilado LinearRegSlope_V1 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Imagens:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/744
Envelope construído pelas médias móveis e calculado da mesma maneira que os de Ichimoku Kinko Hyo.Ultra Momentum
Este indicador se baseia no Momentum e na análise de suas múltiplas linhas de sinais.
Este indicador é baseado no valor integral da tendência do leque de médias móveis semelhantes com uma progressão aritmética do período de suavização.UtterFractals
Este indicador exibe a "estrutura interna do mercado" próxima ao real se comparado com os "fractais" padrões e todos os tipos de zig zags.