Autor:Em anexo aos mercados financeiros, este método é utilizado normalmente para definir os pontos de desvio exagerado do preço a partir do nível "normal".

A construção da linha de tendência, usando a regressão linear, baseia-se no método dos mínimos quadrados. Para pôr em prática o método, é preciso construir uma linha reta que passe através dos pontos dos preços, de modo que a distância, entre os pontos dos preços e esta linha, for mínima. Ao tentar prever os preços para o dia seguinte, é lógico assumir que esses preços estarão perto dos valores do dia atual. Se houver uma tendência ascendente, a melhor hipótese será que o valor do preço se situará perto do valor de hoje, com um certo desvio para cima. A análise de regressão fornece uma confirmação estatística desses pressupostos.



