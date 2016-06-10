Participe de nossa página de fãs
Linear Regression - indicador para MetaTrader 4
1823
Em anexo aos mercados financeiros, este método é utilizado normalmente para definir os pontos de desvio exagerado do preço a partir do nível "normal".
A construção da linha de tendência, usando a regressão linear, baseia-se no método dos mínimos quadrados. Para pôr em prática o método, é preciso construir uma linha reta que passe através dos pontos dos preços, de modo que a distância, entre os pontos dos preços e esta linha, for mínima. Ao tentar prever os preços para o dia seguinte, é lógico assumir que esses preços estarão perto dos valores do dia atual. Se houver uma tendência ascendente, a melhor hipótese será que o valor do preço se situará perto do valor de hoje, com um certo desvio para cima. A análise de regressão fornece uma confirmação estatística desses pressupostos.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7197
